Our world is beautiful - czwarta edycja konkursu CEWE Photo Award

CEWE Photo Award, to konkurs fotograficzny, który jednoczy wszystkich pasjonatów fotografii, których w Polsce nie brakuje, dlatego zachęcamy do wzięcia udziału i zawalczenia o atrakcyjne nagrody. Po raz kolejny dzięki uczestnikom przekonamy się, jak piękny jest świat.

Zdjęcia są dla nas ważne, upamiętniają piękne chwile i wywołują uśmiech na naszych twarzach. Jeśli też tak uważasz, to jesteś idealnym kandydatem do zgłoszenia swoich fotografii w konkursie CEWE Photo Award. To czwarta edycja Konkursu Fotograficznego, który udowadnia, że fotografia to uniwersalny język, dzięki któremu łączą się ludzie z całego świata. Taka cecha to bezcenna wartość, która zwłaszcza w ostatnim czasie zyskała na znaczeniu. Tematem Konkursu jest pokazanie, że "Nasz świat jest piękny". Chcemy dzięki temu zwrócić uwagę na to, co jest piękne i warte ochrony w każdej sytuacji. Wszyscy uczestnicy sprawiają, że świat staje się nieco lepszy, ponieważ Konkurs jest połączony z działalnością charytatywną. Za każde zgłoszone zdjęcie CEWE przekaże 10 Eurocentów na rzecz SOS Wioski Dziecięce na całym świecie.

CEWE Photo Award 2021 to szansa na odnalezienie piękna

Konkurs Fotograficzny CEWE Photo Award jednoczy pasjonatów fotografii. Swoje prace mogą zgłaszać zarówno amatorzy, jak i profesjonalni fotografowie. Konkurs trwa przez dwanaście miesięcy, a fotografie można zgłaszać w 10 kategoriach. Należą do nich: "Krajobrazy", "Ludzie", "Natura", "Architektura i technologia", "Sport", "Gotowanie i jedzenie", "Hobby i wypoczynek", "Zwierzęta", "Podróż i Kultura" oraz "Aerofotografia". Konkurs pozwala na szukanie nowych rozwiązań oraz eksperymentowanie, daje również możliwość popatrzenia na rzeczywistość z innej perspektywy. Szczególnie teraz możesz przekonać się, że piękno jest naprawdę blisko. Zwykły odpoczynek w ogrodzie lub wycieczka rowerowa mogą stać się idealnym momentem do zrobienia fotografii. Być może uchwycenie takiej codzienności znajdzie uznanie u międzynarodowego jury naszego Konkursu. CEWE Photo Award umożliwia dzielenie się Twoimi zdjęciami z całym światem. Niezależnie od tego, czy będzie to widok ogrodu z bliska, czy nowa perspektywa własnego salonu. Przesłane zdjęcia mogą być przeglądane i komentowane przez wszystkich odwiedzających stronę przez cały czas trwania konkursu.

Fotograficzne błędy i sposoby eliminacji

Nagrody w CEWE Photo Award 2021

Prace konkursowe można zgłaszać do 31 maja 2021 roku. Po upływie tego terminu międzynarodowe jury, w którego skład wchodzą profesjonaliści, którzy dokładnie oceniają nadesłane zdjęcia, wybiorą najlepsze fotografie. Pula nagród jest imponująca, jej łączna wartość to ponad 250 000 euro, która czeka na 1000 zwycięzców. Jury w każdej kategorii wybierze zwycięzcę, a spośród nich zostanie wyłoniony główny laureat, który otrzyma prestiżowe i upragnione trofeum CEWE Photo Award. Ponadto uczestnicy konkursu, którzy zajmą następujące miejsca otrzymają:

· 1 miejsce

- podróż o wartości 15000 EUR

- sprzęt fotograficzny o wartości 7500 EUR

- fotoprodukty CEWE o wartości 2500 EUR

· 2–10 miejsce

- sprzęt fotograficzny o wartości 5000 EUR

- fotoprodukty CEWE o wartości 2500 EUR

· 11–30 miejsce

- sprzęt fotograficzny o wartości 2500 EUR

- fotoprodukty CEWE o wartości 1000 EUR

· 31–1000 miejsce

- fotoprodukty CEWE o wartości 100 EUR

Poprzednia edycja CEWE Photo Award

Ostatnia edycja Konkursu CEWE Photo Award zakończyła się dużym sukcesem. Z 448,152 zgłoszonymi zdjęciami przeprowadziliśmy w poprzednim roku największy na świecie Konkurs Fotograficzny. Jesteśmy z tego bardzo dumni również dlatego, że dzięki tak dużej liczbie fotografii mogliśmy przekazać 44 815,20 EUR na rzecz SOS Wioski Dziecięce na całym świecie. W poprzedniej edycji wśród laureatów poszczególnych kategorii znalazł się Polak - Janusz Nadolski, który wygrał w kategorii "Codzienność", a z Polski zostało zgłoszonych ponad 43 tysiące fotografii.