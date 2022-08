Packshoty - fotografia na miarę XXI wieku

Dynamicznie zmieniający się świat wymaga od przedsiębiorców coraz to ciekawszych sposobów na prezentowanie swojego asortymentu. Nie da się ukryć, że trudno równać się z możliwością sięgnięcia po produkt znajdujący się fizycznie na półce i obejrzenie go dokładnie. Odzież chcemy przymierzyć, zegarek – założyć, torebkę – przypasować itd. Czy jest jednak jakaś opcja, aby dać nabywcom chociażby namiastkę? Jak najbardziej. Rozwiązaniem tego dylematu stają się tzw. packshoty, czyli obrotowe fotografie, które z powodzeniem można obracać wedle własnego uznania.

Jeśli nie możemy dotknąć przedmioty, który zamierzamy kupić, to czego możemy oczekiwać? Przyjrzenia mu się ze wszystkich możliwych kątów. I zdjęcia w pełnej skali obrotu dookoła własnej osi właśnie to umożliwiają. Jak się je wykonuje? Z technicznego punktu widzenia są to odpowiednio wykonane zdjęcia przedmiotu z kilkunastu perspektyw, a następnie połączone w ramach jednego pliku. Następnie implementuje się je na stronie produktowej, gdzie użytkownik bez trudu może zapoznać się z tym, jak produkt wygląda z przodu, z tyłu i z każdej innej strony.

Więcej na temat packshotów znajdziesz na: https://fp360.pl/uslugi/zdjecia-produktow-poznan/

Fotografia biżuterii w 360 stopniach

Jedną z kategorii produktowych, które chętnie chcielibyśmy zobaczyć z każdej strony, bez dwóch zdań są elegancie wyroby jubilerskie. Fotografia biżuterii w pełnej skali obrotowej cieszy się ogromnym uznaniem klientów. Dzięki niej można przyjrzeć się dokładnie interesującym nas kosztownościom. A warto zaznaczyć, że takie packshoty ukazują również finezyjne załamywania światła oraz mieniące się refleksy. Dzieje się tak dlatego, że fotografie obrotowe wykonywane są w jasno określonych warunkach. Intensywne lampy fotograficzne oświetlają produkt z dwóch stron, światło więc elegancko rozszczepia się na biżuterii.

Naszyjniki, kolczyki, wisiorki, celebrytki, bransoletki… Długo można by wymieniać przejawy pracy jubilerskich rąk, które zyskują w 360 stopniach. Warto wspomnieć, że Fotografie biżuterii muszą być wykonane profesjonalnie. Najlepiej zaangażować do tego przedsięwzięcia profesjonalistów, którzy mają wieloletnie doświadczenie w realizowaniu tego rodzaju zleceń. Właśnie takimi fachowcami są przedstawiciele firmy fp360. To poznańskie przedsiębiorstwo specjalizuje się właśnie w fotografii obrotowej, co z pewnością będzie dobrą informacją dla każdego właściciela e-sklepu, któremu zależy na wysokiej jakości fotografii biżuterii.

Obrotowe fotografie biżuterii – dlaczego nie robić ich na własną rękę

Warto położyć nacisk na stwierdzeniu, że samodzielna próba zrealizowania takiego projektu, jak packshoty nie jest dobrym pomysłem. Chociaż może wydawać się, że wystarczy dobry aparat i odpowiednie światło, to wymagania są znacznie większe. Przede wszystkim potrzebne jest doświadczenie. Nie tylko z samym aparatem, ale również w kwestii kompozycji i odpowiedniego oświetlania fotografowanego obiektu. A taka wiedza budowana jest latami. Odradzamy więc samodzielnie działania na rzecz współpracy z profesjonalnymi fotografami. Współpraca z firmą fp360 okaże się strzałem w dziesiątkę. Wystarczy zapoznać się z prezentowanymi na stronie przedsiębiorstwa wykonanymi realizacjami.

Sprawdź także zdjęcia produktowe biżuterii na: https://fp360.pl/zdjecia-produktowe-bizuterii-na-co-postawic/