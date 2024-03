Pająk tkał sieć w wizjerze aparatu Sony A7 IV

Holenderscy fotografowie, vlogerzy i podróżnicy Krista i Ties występujący na platformach społecznościowych jako Bluehill_Stories podczas zwiedzania Nowej Zelandii napotkali nietypowy problem ze swoim aparatem Sony A7 IV - w jego wnętrzu zamieszkał mały pająk.







Pająk zamieszkał w aparacie - jak sobie z tym poradzić?

Co ciekawe aparaty Sony są w szczególności lubiane przez pająki. W marcu 2022 roku kanadyjski fotograf Joel Robison miał podobny problem. Maluteńki pajęczak zamieszkał w wizjerze jego aparatu Sony A7R III. Robison nigdy nie dowiedział się, jak mały pająk dostał się do jego wizjera, jednakże podobnie jak Krista i Ties ma pewną teorię, która jest związana z obiektywami.

Robison zakładał, że pająk przesiadywał na tylnej soczewce obiektywu, a gdy szkło zostało podpięte do body, przewędrował do jego wnętrza, docierając aż do wizjera. To nieco dziwny przypadek, że pająki odnotowano akurat w modelach Sony (chociaż owady i pajęczaki nie mają aż tak dużego problemu z wciskaniem się do sprzętu, co udowodniły w 2019 roku doniesienia o tym, że jeden z fotografów znalazł martwą muchę w obiektywie Canon 70-200 mm f/2.8 L IS II, który ma uszczelnioną konstrukcję).

Wygląda na to, że pająkowi raczej nie sprawiło ogromnego problemu dostanie się do wnętrza wizjera, ale już jego wyciągnięcie stamtąd jest nie lada wyzwaniem. Krista i Ties nie wiedzieli specjalnie jak się za to zabrać, a o pomoc poprosili innych członków społeczności użytkowników aparatów Sony zgromadzonych na forum Sony Alpha Rumours. Nie mogli zabrać sprzętu do serwisu, gdyż przebywali z dala od cywilizacji.