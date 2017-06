Panasonic AU-EVA1 - kompaktowa kamera filmowa 5,7K

Panasonic zaprezentował nową kamerę filmową AU-EVA1, która ma być rozwiązaniem pośrednim między bezlusterkowym aparatem cyfrowym Panasonic Lumix GH5 4K a profesjonalną kamerą filmową VariCam LT 4K. Dzięki lekkiej i kompaktowej obudowie, EVA1 jest idealna do filmowania z ręki, nagrywania dokumentów, reklam i teledysków.

Kamera Panasonic AU-EVA1 została wyposażona w nową matrycę Super 35mm 5,7K. Zapewnia rozdzielczość natywną 5,7K, dając jednocześnie możliwość przeskalowania do 4K, UHD, 2K, a nawet 720p. Nowy model wykorzystuje zalety flagowych kamer filmowych Panasonic VariCam 35, VariCam LT i VariCam Pure. Jedną z ich kluczowych cech jest podwójne natywne ISO. Dzięki wykorzystaniu procesu, który umożliwia odczytanie sensora w diametralnie inny sposób podwójne ISO wyciąga z niego więcej informacji bez degradacji obrazu. To oznacza, że może przełączać się ze standardowej na wyższą czułość bez zwiększania poziomu szumów i bez generowania artefaktów.

