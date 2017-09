Panasonic EVA1- pierwszy materiał nagrany kompaktową kamerą filmową na Islandii

Trzyminutowy film demonstrujący możliwości najnowszej kamery Panasonic wyreżyserował i nakręcił włoski filmowiec Filippo Chiesa. Zdjęcia robione były na Islandii, a efekt końcowy zaprezentowano podczas targów IBC. Jest to pierwszy materiał nakręcony przy pomocy kamery EVA1 wykorzystującej nowo zaprojektowaną matrycę Super 35mm o rozdzielczość 5,7K oraz podwójne ISO 800 i 2500, które pozwoliło operatorowi na filmowanie niemal w każdych warunkach oświetleniowych.

EVA1, stworzona m.in. z myślą o filmowcach niezależnych, oferuje 14-stopniowy zakres dynamiki, umożliwiając doskonałą gradację ekspozycji od jasnych do ciemnych. Zapewnia doskonałe odwzorowanie kolorów, w tym bogatych odcieni skóry i wykorzystuje mocowanie EF, dając operatorom możliwość korzystania z szerokiego zasobu obiektywów.

