Panasonic stworzył aparat, który pozwala daltonistom widzieć kolory

Panasonic pracuje nad wynalazkiem, który zmieni życie wielu osób dotkniętych ślepotą barw - Przy współpracy z indyjską firmą Dentsu Aegis Network Panasonic zaprojektował specjalną wersję aparatu G90 z elektronicznym wizjerem, który pozwala osobom dotkniętym daltonizmem widzieć kolory.



Specjalny aparat i wizjer zostały stworzone z myślą o dotkniętym ślepotą barw fotografie Hizoli Choudhary’m. Akcja ta stanowi chwyt marketingowy, ale trzeba przyznać, że niezwykle ciekawy i wielu fotografów pragnęłoby, aby taki produkt był dostępny w regularnej sprzedaży. Hizola Choudhary jest dotknięty odmianą daltonizmu, która sprawia, że jest ślepy na czerwoną barwę. To oznacza, iż nie widzi nie tylko koloru czerwonego, ale również barw zielonych. Poniżej możesz zobaczyć grafikę ilustrującą dysfunkcje wywołane różnymi odmiana ślepoty barw.

