Panasonic HC VXF1 i HC VX1 - nowe kamery cyfrowe 4K oraz flagowy model Full-HD HC-V800

Panasonic z dumą prezentuje dwie kamery cyfrowe 4K (HC VXF1 / HC VX1) oraz model Full-HD (HC V800) z nową matrycą i nowym obiektywem, które zapewniają znaczną poprawę obrazu. Każda z nowych kamer cyfrowych oferuje parametry optyczne, takie jak obiektyw szerokokątny 25 mm* z 24-krotnym zoomem optycznym, a także szybkie i dokładne ogniskowanie zarówno w trybie 4K, jak i Full-HD, poprawiające działanie szczególnie istotnej przy wideofilmowaniu funkcji autofokusu.

Nowa duża matryca BSI MOS w kamerach cyfrowych 4K (HC‑VXF1 / HC‑VX1) oraz Full-HD (HC‑V800) w połączeniu z obiektywem o jasności F1.8 poprawia jakość zdjęć przy słabym oświetleniu o około 70 procent w porównaniu do poprzednich modeli 4K. Dzięki eliminacji szumów podczas filmowania w warunkach słabego oświetlenia, na przykład w pomieszczeniach lub nocą, kamerzyści mogą zarejestrować idealny materiał w dowolnym miejscu i czasie.

