Panasonic Lumix G9 - nowy sztandarowy model aparatu bezlusterkowego

Panasonic Lumix G9 to bazujący na modelu GH5 nowy sztandarowy aparat, który ma zagwarantować niezrównaną jakość zdjęć wykonywanych jednoobiektywowym aparatem bezlusterkowym z serii LUMIX G. Sercem G9 jest 20,3-megapikselowa matryca, która w połączeniu z najnowszym procesorem obrazu Venus ma zapewnić niezrównaną jakość obrazu z realistycznymi szczegółami, niskim poziomem szumów oraz fantastycznymi kolorami i jasnością.

Najwyższa w historii jakość obrazu aparatów Lumix

Ewoluując od podstawowych funkcji modelu LUMIX GH5, aparat LUMIX G9 osiągnął najwyższą jakość obrazu w historii wszystkich cyfrowych bezlusterkowych aparatów jednoobiektywowych z serii LUMIX G. Matryca Digital Live MOS o rozdzielczości 20,3 megapiksela i bez filtra dolnoprzepustowego gwarantuje maksymalną wydajność obiektywu, a procesor obrazu Venus Engine zapewnia precyzyjne, ale naturalne obrazy dzięki technologiom Multipixel Luminance Generation i Intelligent Detail Processing. Zgodnie ze specyfikacją matrycy, ustawienie optymalnego poziomu gradacji zapewnia szerszy zakres dynamiczny dla płynniejszej gradacji. Dodatkowo powłoka AR na matrycy minimalizuje efekt poświaty i flary nawet w przypadku tylnego oświetlenia. Technologia Three Dimensional Colour Control pozwala wykryć nie tylko odcień i nasycenie, ale także jasność. Umożliwia optymalną kontrolę kolorystyczną w zależności od wartości każdego z tych parametrów. Pozwala to osiągnąć bogactwo reprodukowanych barw, od najciemniejszych do najjaśniejszych fragmentów obrazu, co szczególnie poprawia ekspresję nieba lub ludzkiej skóry. Dzięki dostrojonej procedurze redukcji szumów High Precision Multi Process NR wzrosła dokładność identyfikacji zakłóceń przy zachowaniu szczegółów obrazu po przeprowadzonej redukcji szumów, wskutek czego tekstury są naturalne a szczegóły dokładnie przedstawione, szczególnie w przypadku rejestracji obrazu w zakresie czułości od średniej do wysokiej.

Nowy tryb wysokiej rozdzielczości pozwala na robienie zdjęć w rozdzielczości odpowiadającej 80 megapikselom (10368 x 7776) poprzez syntezę 8 kolejnych zdjęć podczas przesuwania matrycy. Aparat umożliwia wykonywanie fotografii nie tylko w formacie JPEG, ale i RAW, bez potrzeby obróbki w odpowiednim oprogramowaniu. Takie obrazy w niezwykle wysokiej rozdzielczości są idealne w przypadku robienia zdjęć krajobrazowych z użyciem statywu.

Zaawansowana funkcja stabilizacji obrazu i podwójnej stabilizacji obrazu

Aby uzyskać stabilne fotografie z ręki nawet przy wolniejszym czasie otwarcia migawki, funkcja stabilizacji obrazu w aparacie LUMIX G9 jest bardziej zaawansowana. Firma Panasonic przyjęła nowo opracowany algorytm, który precyzyjnie oblicza informacje wstrząsowe w zakresie prędkości kątowej i wektora ruchu, jakie pozyskuje nie tylko z czujnika żyroskopowego, ale także z czujnika obrazu i czujnika przyspieszeniomierza. Pozwala to na dokładniejsze wykrywanie wstrząsów i ich kompensację, dzięki czemu możliwe jest użycie migawki z czasem naświetlania krótszym o 6,5 EV. Skuteczniej tłumiony jest zwłaszcza ruch o charakterystycznie niskiej częstotliwości, co umożliwia korzystanie z mniejszej prędkości migawki[1]. Symulując rzeczywiste warunki użytkowania, to ulepszenie można odczuć w praktycznym użyciu. Dzięki dużej mobilności uzyskanej w wyniku kompaktowej i lekkiej konstrukcji oraz mocnej funkcji stabilizacji obrazu, aparat LUMIX G9 pozwala na robienie zdjęć z ręki, jakie wcześniej były niemożliwe do wykonania, tj. teleobiektywu 800 mm (odpowiednik w formacie 35 mm).