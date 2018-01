Panasonic Lumix-GH5S - zamówienia pre-order i 5 lat gwarancji

Aparat Lumix GH5S ma stanowić oczywisty wybór dla filmowców, dzięki możliwości nagrywania wideo w jakości 4K bez przycinania oraz czułej matrycy MOS o rozdzielczości 10,2 megapiksela. Główną obudowę aparatu wykonano ze stopu magnezu, a ramę przednią i tylną z odlewu ciśnieniowego, co zapewnia odporność nawet w najtrudniejszych warunkach terenowych. Zaletą dla twórców filmowych będzie z pewnością fakt, że Lumix GH5S fabrycznie wyposażony został w funkcję V-Log. Dzięki temu użytkownik nie ma konieczności kupowania klucza aktywującego. Można już składać zamówienia pre-order. Pozwoli to mieć pewność, że sprzęt trafi do nas jako do jednych z pierwszych i zyskamy 5 lat gwarancji!



Jako produkt zaprojektowany i opracowany z myślą o profesjonalnych filmowcach, LUMIX GH5S cechuje się najwyższą czułością i jakością obrazu spośród wszystkich dotychczasowych aparatów LUMIX. Nowa matryca Digital Live MOS 10,2 Mpx z technologią Dual Native ISO i procesorem obrazu Venus Engine wiernie odwzorowuje nawet ciemne obszary obrazów i umożliwia nagrywanie przy maksymalnej czułości ISO 51200. Jest to matryca obsługująca wiele formatów obrazu z odpowiednią rezerwą na uchwycenie tego samego kąta widzenia przy tej samej ogniskowej i proporcjach 4:3, 17:9, 16:9 i 3:2. Ponadto umożliwia robienie zdjęć w 14-bitowym formacie RAW, które są łatwiejsze do profesjonalnej obróbki.