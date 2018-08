Panasonic Lumix LX100 II - aparat 17-megapikselowa matryca dla fotografów ulicznych

Panasonic prezentuje aparat fotograficzny Lumix LX100 II. Siódma generacja cenionej serii LX jest doskonałym towarzyszem fotografów ulicznych. To niewielkie i lekkie urządzenie oferuje parametry techniczne, które zaspokoją oczekiwania najbardziej wymagających użytkowników.

Poza nową 17-megapikselową matrycą w formacie cztery na trzy, obsługującą różne proporcje obrazu, LX100 II dysponuje bardzo uniwersalnym jasnym obiektywem Leica DC VARIO-SUMMILUX f/1.7-f/2.8 o ogniskowej 24–75 mm (odpowiednik aparatu 35 mm).



Do nowego 3‑calowego ekranu dotykowego aparatu fotograficznego Lumix LX100 II dołącza wizjer LVF, pozwalający na większą swobodę komponowania ujęć. Wśród fantastycznych funkcji warto wymienić także nagrywanie filmów i fotografowanie w rozdzielczości 4K, nowe tryby monochromatyczne w menu Photo Style, łączność Bluetooth i Wi-Fi oraz szybkie ładowanie przez USB.

