Panasonic LUMIX S1H - pełnoklatkowy aparat bezlusterkowy z funkcją wideofilmowania w jakości kinowej

Panasonic informuje o opracowaniu nowego jednoobiektywowego bezlusterkowego aparatu cyfrowego LUMIX S1H, wyposażonego w pełnoklatkową matrycę. To pierwszy na świecie aparat fotograficzny z funkcją wideofilmowania w rozdzielczości 6K/24p (proporcje obrazu 3:2), 5,9K/30p (16:9) oraz 10-bit 60p 4K/C4K. Firma Panasonic wprowadzi model LUMIX S1H — łączący profesjonalną jakość rejestracji wideo oraz mobilność bezlusterkowego aparatu fotograficznego — aparat będzie dostępny

w sprzedaży na światowych rynkach jesienią 2019 roku.



Panasonic rozwija technologie rejestracji wideo w formacie cyfrowym od lat 90. Od tego czasu firma wyprodukowała szereg innowacyjnych rozwiązań zapewniających imponującą kinową jakość obrazu, takich jak rejestracja wideo 24p, wideofilmowanie w zwolnionym tempie ze zmienną liczbą klatek na sekundę oraz szeroki zakres dynamiczny i przestrzeń kolorów V Log/V Gamut. Panasonic współpracuje z filmowcami od ponad ćwierć wieku, projektując i rozwijając kamery kinowe, za pomocą których nakręcono wiele znakomitych scen. LUMIX GH1 zadebiutował w 2009 roku jako pierwszy na świecie jednoobiektywowy bezlusterkowy aparat cyfrowy z funkcją wideofilmowania full-HD AVCHD*4. LUMIX GH4 wprowadzono na rynek w 2014 roku jako pierwszy na świecie jednoobiektywowy bezlusterkowy aparat cyfrowy*5 rejestrujący obraz ruchomy w rozdzielczości 4K. LUMIX GH5 wprowadzony w 2017 roku był pierwszym na świecie aparatem oferującym możliwość wideofilmowania w rozdzielczości 4K/60p, 4:2:2 10-bit 4K/30p*6. LUMIX GH5 jest wysoko ceniony przez użytkowników z branży filmowej za znakomite parametry i mobilność oraz za wszechstronną użyteczność przy produkcji filmów.

W nowym aparacie Panasonic LUMIX S1H firma wykorzystała bogate doświadczenie i technologie stosowane w pełnoklatkowych bezlusterkowych aparatach fotograficznych LUMIX serii S. Wszystkie te rozwiązania, w tym zwłaszcza w zakresie cyfrowego przetwarzania sygnału i rozpraszaniu ciepła, zamknięto w lekkiej kompaktowej obudowie, dzięki czemu sprzęt charakteryzuje się zarówno wysokimi parametrami, jak i poręcznością. Otwiera on możliwości kreatywnego wideofilmowania w sposób nieosiągalny dla konwencjonalnych, rozbudowanych systemów kamerowych.

Panasonic LUMIX S1H

Wysoka rozdzielczość do 6K i obsługa wielu formatów

Dzięki maksymalizacji wykorzystania pikseli w pełnoklatkowej matrycy LUMIX S1H jest pierwszym aparatem cyfrowym na świecie*1, który w trybie kamery pozwala uzyskać rozdzielczość 6K/24p (proporcje obrazu 3:2) lub 5,9K/30p (16:9). Jest on także pierwszym na świecie pełnoklatkowym cyfrowym systemowym aparatem fotograficznym z wymienną optyką*1 z funkcją wideofilmowania 10-bit 60p 4K/C4K*2*3. Urządzenie obsługuje wiele trybów rejestracji obrazu, w tym tryb anamorficzny 4:3, zaspokajając potrzeby profesjonalnych użytkowników. Dane wysokiej rozdzielczości można wykorzystać także do tworzenia materiałów wideo 4K z wyższą jakością obrazu lub do przycinania obrazu w 4K.

Bogata gradacja i szeroka przestrzeń kolorów, praktycznie dorównująca kamerom kinowym

LUMIX S1H obsługuje tryb V-Log/V-Gamut z szerokim zakresem dynamicznym 14+ EV, co praktycznie odpowiada parametrom Panasonic Cinema VariCam i pozwala precyzyjnie uchwycić wszystkie detale, od ciemnych do bardzo jasnych obszarów. Wiernie odwzorowane są zarówno kolor, jak i faktura ludzkiej skóry. Zastosowany mechanizm zarządzania kolorami sprawia, że materiał filmowy zarejestrowany za pomocą aparatu S1H jest kompatybilny z materiałami V-Log zarejestrowanymi w systemie VariCam lub V-Log L zarejestrowanymi za pomocą aparatów LUMIX GH5/GH5S.

Wysoka niezawodność produktu pozwalająca na rejestrację obrazu wideo bez ograniczeń*7

W każdym trybie wideofilmowania dostępnym w aparacie S1H obraz może być rejestrowany non stop pod warunkiem nieprzekraczania określonej temperatury pracy. Dzięki temu użytkownik może skupić całą uwagę na filmowaniu.

Panasonic oferuje obecnie trzy innowacyjne modele jednoobiektywowych bezlusterkowych aparatów cyfrowych LUMIX serii S: S1R, S1 oraz nowość S1H. LUMIX S1R jest idealnym sprzętem do fotografowania w wysokiej rozdzielczości; LUMIX S1 to zaawansowany aparat hybrydowy, umożliwiający uzyskanie wysokiej jakości materiału zdjęciowego i filmowego; LUMIX S1H został zaprojektowany

i opracowany specjalnie pod kątem wykorzystania przy produkcji filmowej. Z taką linią produktów Panasonic stara się zaspokoić potrzeby wszystkich profesjonalistów zajmujących się rejestracją obrazu, uwzględniając jednocześnie ciągłą ewolucję kultury fotografowania i wideofilmowania w erze cyfrowej.

Prototypowy Panasonic LUMIX S1H

LUMIX S1H prezentowany na "Cine Gear Expo 2019 - jest to prestiżowe coroczne wydarzenie dla profesjonalistów z branży technologicznej, rozrywkowej i medialnej. W 2019 r. wystawa odbędzie się w Paramount Studios w Los Angeles (USA) w dniach od 30 maja do 2 czerwca.

Reklama

Fotografowanie ruchu

W fotografii ruchu wszystkie decyzje trzeba podejmować szybciej i z większą pewnością niż w innych dziedzinach tej sztuki. Wymaga to znajomości technik, praktyki i uważnej obserwacji. Jeśli uda Ci się naprawdę dobrze zgłębić tajniki fotografii ruchu, to niemal każda inna jej dziedzina wyda Ci się błahostką, każde wydarzenie będzie zdawało się przebiegać w zwolnionym tempie. Zapisz się na kurs, aby dowiedzieć się więcej

*1 Wśród cyfrowych aparatów fotograficznych z wymienną optyką, wg stanu na 31 maja 2019 r. (USA). Na podstawie badań Panasonic.

*2 Wśród pełnoklatkowych cyfrowych systemowych aparatów fotograficznych z wymienną optyką, wg stanu na 31 maja 2019 r. (USA). Na podstawie badań Panasonic. Dotyczy odpowiednika formatu Super 35 mm.

*3 Odpowiada 4K (4096×2160) wg Digital Cinema Initiatives (DCI).

*4 Wg stanu na 25 marca 2009 r.; cyfrowy systemowy aparat fotograficzny z wymienną optyką. Na podstawie badań Panasonic.

*5 Wg stanu na 25 marca 2014 r.; jednoobiektywowy bezlusterkowy aparat cyfrowy. Na podstawie badań Panasonic.

*6 Wg stanu na 25 stycznia 2017 r.; cyfrowy systemowy aparat fotograficzny z wymienną optyką. Na podstawie badań Panasonic.

*7 Czas rejestracji zależy od pojemności akumulatora i karty pamięci. W przypadku przekroczenia określonej temperatury pracy aparat może automatycznie przerwać rejestrację wideo, aby nie doszło do uszkodzeń spowodowanych przegrzaniem.

・Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.