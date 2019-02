Panasonic LUMIX S1R

Panasonic ujawnia wszystkie szczegóły dotyczące nowego pełnoklatkowego bezlusterkowego aparatu LUMIX S1R. Dzięki matrycy CMOS o rozdzielczości 47,3 mln pikseli jest to pełnoklatkowy bezlusterkowy aparat o najwyższej rozdzielczości na świecie*1, który oferuje możliwość robienia zdjęć o bezprecedensowej jakości, charakteryzujących się wyjątkową szczegółowością, bogatym stopniowaniem i znakomitym odwzorowaniem kolorów.

Aparat LUMIX S1R z nowym procesorem obrazu Venus Engine jest też wyposażony w szybki, wysoce precyzyjny system autofokusu, dzięki czemu spełnia wymagania profesjonalnych fotografów we wszystkich warunkach wykonywania zdjęć. Fotograf starający się uchwycić ważny moment ujmuje obraz w kadr, wykorzystując elektroniczny wizjer o najwyższej rozdzielczości na świecie* i niezrównanej wyrazistości, z wyświetlaczem OLED o rozdzielczości 5,76 mln punktów.

Aparat LUMIX S1R z bagnetem L‑Mount o dużej średnicy zaprojektowano z myślą o bezkompromisowej jakości obrazu, łącząc najlepszą w tej klasie szczegółową rozdzielczość oraz zakres kontroli ustawień podczas fotografowania z wyjątkową stabilizacją obrazu i zaawansowanym nagrywaniem wideo.

* Stan na 1 lutego 2019 r.

Reklama

E-szkoła portretu

Aby powstał poruszający portret, trzeba do perfekcji opanować warsztat i techniki fotograficzne. Fotografia portretowa jest nie tylko pasją, sztuką, jest także rzemiosłem. E-szkołę portretu tworzy jedenastu fotografów, których zdjęcia publikowane są w prasie, wykorzystywane w kampaniach reklamowych, prezentowane na wystawach całego świata. To oni przekażą Ci niezbędną wiedzę do skutecznej samodzielnej pracy. Dzięki ich wiedzy nauczysz się zestawiać wszystkie elementy fotografii w naturalną całość tak, by tworzyć portrety przenikliwe, intrygujące, których nie da się zapomnieć. Sprawdź jak przebiega e-kurs

Przełomowa szczegółowość obrazu w aparacie LUMIX S1R

Dzięki wysokoczułej matrycy CMOS o rozdzielczości 47,3 mln pikseli (36 x 24 mm) oraz usunięciu filtra dolnoprzepustowego, możliwa jest rejestracja ogromnej ilości szczegołów oraz wiernego odwzorowania tekstur w każdej scenie.

Nowy układ mikrosoczewek zapewnia najlepszą wydajność

Niski poziom szumu nawet przy wysokiej czułości ISO

Tryb wysokiej rozdzielczości: 187 megapikseli

Nowe mikrosoczewki asferyczne nad każdym pikselem poprawiają zdolności odbierania światła przez matrycę, dzięki czemu niski poziom szumu utrzymuje się przy wysokich ustawieniach czułości ISO. Aparat LUMIX S1R oferuje zakres do ISO 25 600, przez co idealnie nadaje się do pracy przy słabym oświetleniu.

W sytuacjach, które wymagają rozdzielczości powyżej 47,3 mln pikseli, fotografowie mogą tworzyć niesamowite obrazy o rozdzielczości 187 mln pikseli, korzystając z trybu wysokiej rozdzielczości. Funkcja ta łączy informacje uchwycone podczas ośmiu ekspozycji zarejestrowanych w czasie, gdy system stabilizacji obrazu w korpusie dokonuje korekt pozycji matrycy. Wynikiem tej operacji jest wypełniony informacjami plik w formacie RAW o rozdzielczości 16 736 x 11 168 pikseli. Jedną z funkcji trybu wysokiej rozdzielczości jest opcja tłumienia rozmycia spowodowanego ruchem.

Zaawansowana stabilizacja obrazu

System 5-osiowej podwójnej stabilizacji obrazu zapewnia kompensację wstrząsów aparatu, dzięki czemu można bezpiecznie korzystać z prędkości migawki o 5,5 EV wolniejszych niż zwykle*1. Razem z 2-osiową O.I.S. (optyczną stabilizacją obrazu) w obiektywach serii LUMIX S system Dual I.S. 2 zwiększa poziom kompensacji do 6 EV*2 i eliminuje skutki różnego rodzaju poruszeń aparatem, zarówno w przypadku obrazów nieruchomych, jak i nagrań wideo*3. Dzięki zaawansowanej technologii pomiary drgań dokonywane są nie tylko przy użyciu czujnika żyroskopowego, ale także z wykorzystaniem informacji z samej matrycy oraz akcelerometru.

Aby pomóc fotografom w usunięciu źródeł drgań aparatu, dodano wykres statusu systemu stabilizacji obrazu, wyświetlający interpretację graficzną drgań.

*1 Zgodnie ze standardem Camera and Imaging Products Association dotyczącym wahania/kołysania: odległość ostrzenia f = 50 mm, w przypadku korzystania z obiektywu S-X50.

*2 Zgodnie ze standardem Camera and Imaging Products Association dotyczącym wahania/kołysania: odległość ostrzenia f = 200 mm, w przypadku korzystania z obiektywu S-R70200.

*3 Według stanu na 1 lutego 2019 r. 5‑osiowa technologia podwójnej stabilizacji obrazu 2. generacji może być używana z obiektywami S-R24105 i S-R70200.

Szybkie i precyzyjne ostrzenie

Połączenie detekcji kontrastu i unikalnej technologii DFD Panasonic z bardzo szybkim przetwarzaniem tworzy system błyskawicznego, ale bardzo precyzyjnego ostrzenia. Aby zapewnić bardzo szybkie i dokładne ostrzenie, procesor obrazu Venus Engine, matryca CMOS oraz nowe obiektywy LUMIX S przesyłają informacje z prędkością do 480 kl./s, umożliwiając systemowi reagowanie w ciągu 0,08 sekundy*1. Autofokus działa przy bardzo małej ilości światła — już od -6 EV*2.

Sztuczna inteligencja poprawia działanie autofokusu

Do funkcji wykrywania twarzy, dodano rozpoznawanie zwierząt oraz autofokus na oczy

Zdjęcia seryjne w tempie dziewięciu klatek na sekundę przy pełnej rozdzielczości

Uzyskiwanie ostrości i śledzenie wspomaga zaawansowana technologia sztucznej inteligencji, która wykrywa ludzi, koty, psy oraz ptaki. Identyfikacja obiektu pomaga w przewidywaniu schematów poruszania się i umożliwia śledzenie przez autofokus nawet wtedy, gdy obiekt jest odwrócony tyłem. Wykrywanie twarzy, oczu i źrenic gwarantuje odpowiednią ostrość portretów.

W przypadku szybko poruszających się obiektów LUMIX S1R jest w stanie wykonywać ujęcia z częstotliwością 9 kl./s w AFS lub 6 kl./s przy ciągłym ostrzeniu. Tryb 6K Photo umożliwia uchwycenie serii obrazów JPEG o rozdzielczości 18 mln pikseli z częstotliwością 30 kl./s, zaś tryb 4K Photo oferuje serie obrazów z częstotliwością 30 lub 60 kl./s o rozdzielczości 8 megapikseli*3.

*1 11 EV, przy szerokim kącie obiektywu S-R24105 (CIPA) dla ustawienia wizjera LVF 120 kl./s.

*2 F1.4, równoważnik ISO100, AFS.

*3 W trybach 4K/6K PHOTO powstaje plik MP4, z którego można wyciąć nieruchome obrazy o proporcjach 4:3 lub 3:2 w rozdzielczości ok. 6K/18 megapikseli lub ok. 4K/8 megapikseli.



Wizjer o wysokiej rozdzielczości i wysoka jakość wyświetlaczy

Elektroniczny wizjer o najwyższej rozdzielczości na świecie*1 zapewnia fotografom niezrównaną wyrazistość na wyświetlaczu OLED o rozdzielczości 5,76 mln punktów. Wizjer RVF (Real View Finder) działa z częstotliwością odświeżania do 120 kl./s oraz opóźnieniem zaledwie 0,005 s, które zapewnia płynne, realistyczne śledzenie ruchu podczas panoramowania poruszających się obiektów. Rozdzielczość wyświetlacza w połączeniu ze wskaźnikiem kontrastu wynoszącym 10 000:1 zapewnia bardzo wyraźny i szczegółowy obraz. Powiększenie wizjera można ustawić od 0,78 x do 0,74 x lub 0,7 x dla wygody fotografa.

Tylny wyświetlacz, czyli ekran dotykowy o przekątnej 3,2 cala, ma rozdzielczość 2,1 mln punktów. Funkcja pochylania w trzech osiach oraz możliwość wysunięcia pozwala na oglądanie obrazu pod małym lub dużym kątem, zarówno w orientacji pionowej, jak i poziomej. Tryb nocny, funkcja Live View Boost oraz podświetlane przyciski pomagają osobom pracującym przy nikłym oświetleniu, a na górnej ściance aparatu umieszczono największy w tej klasie podświetlany ciekłokrystaliczny wyświetlacz statusu, który pozwala sprawdzić najważniejsze ustawienia jednym rzutem oka.

* W pełnoklatkowym bezlusterkowym aparacie według stanu na 1 lutego 2019 r.



Najlepsze nagrania wideo w swojej klasie

Mimo że aparat LUMIX S1R opracowano głównie z myślą o doskonałych fotografiach, może on także służyć do zaawansowanych nagrań wideo w rozdzielczości 4K i jakości do 60/50p*1. Tryb High Speed Video pozwala na tworzenie nagrań w 2‑krotnie zwolnionym tempie przy 60 kl./s w jakości 4K oraz maksymalnie 6‑krotnie zwolnionym tempie w jakości Full HD, przy maksymalnie 180 kl./s.

Sygnał może zostać zapisany w aparacie na nośniku SD lub XQD*2 lub zewnętrznie przez port HDMI typu A. Wejście liniowe obsługuje gniazdo mikrofonu 3,5 mm, zaś dźwięk można monitorować przez port słuchawek 3,5 mm. Zaawansowaną jakość dźwięku można osiągnąć przy pomocy adaptera mikrofonu DMW-XLR1 w gorącej stopce z profesjonalnymi mikrofonami oraz źródłami XLR.

*1 50p wyłącznie w obszarze PAL, maksymalnie 15 minut w 4K60p; nieograniczony czas nagrywania w Full HD. Przegrzanie aparatu może spowodować zadziałanie funkcji ochronnej i przerwanie nagrywania. Należy zaczekać, aż aparat ostygnie.

*2 XQD jest znakiem towarowym Sony Corporation.

Konstrukcja spełniająca profesjonalne oczekiwania

Aparat LUMIX S1R, opracowany z myślą o profesjonalnych fotografach, skonstruowano tak, aby wytrzymał intensywną eksploatację dzięki przednim i tylnym panelom odlanym metodą kokilową ze stopu magnezu oraz uszczelnieniu każdego złącza, pokrętła i przycisku. Urządzenie jest odporne na pył, zachlapania i działa nawet w temperaturze -10°C*.

Żywotność układu migawki jest szacowana na 400 000 uruchomień. Czas ekspozycji można ustawić mechanicznie nawet na 1/8000 sekundy, co umożliwia uchwycenie szybko poruszających się obiektów nawet podczas korzystania z ustawień otwartej przysłony jasnego obiektywu przy intensywnym świetle dziennym. Zewnętrzna lampa błyskowa może być synchronizowana z najwyższą w branży szybkością migawki, wynoszącą 1/320 sekundy*2.

Ergonomiczne rozmieszczenie przycisków i pokręteł ułatwia użytkownikowi skoncentrowanie się na samym fotografowaniu. Zastosowanie 8‑kierunkowego joysticka oraz udoskonalonego interfejsu użytkownika również pomaga w szybkiej obsłudze funkcji w czasie korzystania z aparatu. Dźwignia blokady zapobiega niezamierzonemu uruchomieniu, a użytkownik może sam wybrać, które funkcje mają zostać zablokowane.



Fotografowie mogą także chronić swoje dzieła, włączając automatyczne dodawanie danych osobowych oraz informacji o prawie autorskim do danych Exif podczas zapisywania zdjęć. W aparacie znajdują się dwa gniazda na karty SD (UHS-II) oraz XQD*3, a w niedalekiej przyszłości ma być dostępna kompatybilność z CFexpress.

*1 Odporność na pył i zachlapania nie gwarantuje braku uszkodzeń w przypadku poddania aparatu bezpośredniemu działaniu pyłu i wody.

*2 Stan na 1 lutego 2019 r.

*3 XQD jest znakiem towarowym Sony Corporation.

Łatwość kreatywnej kontroli

Elementy sterujące w aparacie dają fotografowi dużą elastyczność pod względem sposobu zapisu plików JPEG w celu indywidualizacji estetyki zdjęć. Każdy styl fotografii można dostosować; można także tworzyć i zapisywać nowe style. Opcja płaska powoduje uzyskanie plików JPEG o płaskim kontraście i nasyceniu, który stanowi elastyczny punkt wyjścia dla późniejszej obróbki.

Nowe style fotografii obejmują tryb HLG (Hybrid Log Gamma)*1, oferujący zdjęcia o żywej, dużej rozpiętości tonalnej, które zachowują szczegóły intensywnie podświetlonych elementów, w sposób nadający się do wyświetlenia na podłączonym przez przewód HDMI najnowszym telewizorze 4K Panasonic obsługującym technologię HLG lub na innych urządzeniach zgodnych z tą technologią. Zdjęcia wykonane w trybach HLG można zapisać jako pliki HSP o oszałamiającej rozdzielczości 8K oraz w formatach JPEG i RAW.

Przy zdjęciach portretowych nowe ustawienie balansu bieli AWBw tworzy atrakcyjne, umiarkowane czerwone zabarwienie, zaś nowy tryb pomiaru światła ważonego według podświetleń nadaje priorytet zachowaniu szczegółów w najjaśniejszych obszarach obrazu.

Nowe, panoramiczne proporcje obrazu zapewniają dodatkowe możliwości twórcze dzięki formatom panoramy filmowej 65:24 oraz szerokiej klatki 2:1, nadającym fascynujący wymiar uzyskanemu materiałowi.

*1 "HLG (Hybrid Log Gamma)" to format HDR o międzynarodowym standardzie (ITU-R BT.2100).

Łączność i zdalne wyzwalanie migawki

Aparat LUMIX S1R jest kompatybilny z oprogramowaniem LUMIX Tether, które umożliwia zdalne sterowanie aparatem przez USB z komputera oraz streaming na żywo i bezpośrednie przesyłanie obrazów do komputera podczas ich zapisywania.

LUMIX Sync - to nowa aplikacja na smartfony z systemem operacyjnym iOS/Android*, która umożliwia zdalne sterowanie aparatem oraz przesyłanie zdjęć z aparatu na telefon/tablet.

Kompatybilność ze standardem Bluetooth 4.2 pozwala na ciągłe połączenie ze smartfonem lub tabletem przy minimalnym poborze mocy oraz współdzielenie ustawień aparatu pomiędzy wieloma korpusami LUMIX S1R. Wi-Fi 5 GHz (IEEE802.11ac), obok 2,4 GHz (IEEE802.11b/g/n), zapewnia bezpieczne, szybkie połączenie ze smartfonami/tabletami w celu zdalnego sterowania oraz przesyłania obrazów/nagrań wideo.

*1 Android i Google Play są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Google Inc. IOS jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Cisco w Stanach Zjednoczonych i innych krajach, a jego używanie jest licencjonowane.

*2 Funkcja Wi-Fi 5 GHz nie jest dostępna we wszystkich krajach.