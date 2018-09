Panasonic LUMIX S1R oraz S1 - pierwsze pełnoklatkowe aparaty bezlusterkowe producenta

Panasonic opracował dwa modele swojego pierwszego bezlusterkowego aparatu cyfrowego z pełnoklatkową matrycą 35 mm — Panasonic LUMIX S1R oraz Panasonic LUMIX S1. Oba modele są wyposażone w pierwszą na świecie*1 funkcję rejestracji filmów 4K 60p/50p oraz system stabilizacji obrazu Dual I.S. Panasonic chce je wprowadzić na rynek światowy w ramach serii LUMIX S w pierwszej połowie 2019 r.

Od powstania firmy 100 lat temu Panasonic stara się podnosić jakość życia klientów na całym świecie, odpowiadając na ich potrzeby. W ramach prac nad koncepcją stworzenia nowej kultury fotograficznej w cyfrowej erze zdominowanej przez aparaty cyfrowe w 2008 r. firma Panasonic wprowadziła na rynek model LUMIX G1, pierwszy na świecie *2 bezlusterkowy aparat cyfrowy. Od tamtej pory przez 10 lat Panasonic pozostaje liderem branży, wprowadzając tak innowacyjne produkty, jak pierwszy na świecie aparat *3 obsługujący wideofilmowanie w 4K czy aparaty wyposażone w system stabilizacji obrazu Dual I.S. łączący funkcje stabilizacji zarówno w korpusie aparatu, jak i w obiektywie.

