Panasonic na igrzyskach olimpijskich w Pjongczang

Panasonic Corporation, sponsor igrzysk olimpijskich i oficjalny partner igrzysk paraolimpijskich, przedstawił listę urządzeń i rozwiązań, które firma dostarczy na tegoroczne zawody w Pjongczang. Na mocy umowy z Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim (MKOl), Międzynarodowym Komitetem Paraolimpijskim (IPC) oraz Komitetem Organizacyjnym Pjongczang Panasonic ma zapewnić sprzęt audio-wizualny, który zostanie wykorzystany podczas ceremonii otwarcia i zamknięcia igrzysk, a także w trakcie rozgrywek na arenach sportowych i w studiach nadawczych.



Panasonic pełni funkcję sponsora w ramach programu TOP (The Olympic Partner) już od 30 lat, od czasu Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Calgary w 1988 roku. Przez ten okres firma zapewniała organizatorom imprezy swoje najnowocześniejsze rozwiązania AV. W tym roku, mając na uwadze sukces ostatnich Igrzysk Olimpijskich w Rio, sprzęt AV i rozwiązania do mappingu Panasonic mają być wykorzystane jako podstawowa technologia podczas ceremonii otwarcia zaplanowanej na 9 lutego. Firma dostarczy między innymi około 80 projektorów o wysokiej jasności 30 000 lumenów PT-RZ31K i PT-RQ32K oraz mikser wideo 2ME AV-HS6000, a także pełną gamę systemów AV, które zostaną zainstalowane na Stadionie Olimpijskim na potrzeby otwarcia i zamknięcia imprezy. Oprócz tego w miejscach rozgrywek zamontowane zostaną systemy wideo oraz 42 monitory LED o łącznej powierzchni 1640 m².

