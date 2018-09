Panasonic pracuje nad obiektywem 10–25 mm F1,7

Panasonic Corporation poinformowała, że opracowuje pierwszy na świecie cyfrowy obiektyw z szerokim zoomem 10–25 mm i pełnym zakresem przysłony F1,7 LEICA DG VARIO-SUMMILUX (odpowiednik obiektywu 35 mm: 20–50 mm). Nowy obiektyw szerokokątny LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10–25 mm / F1,7, wykorzystujący w pełni możliwości systemu Mikro Cztery Trzecie, cechuje się niewielkimi rozmiarami pomimo dużej średnicy.

Jest to pierwszy wprowadzany na rynek obiektyw oferujący pełny zakres szybkiej przysłony F1,7 i zakres zoomu od szerokiego do standardowego. Został zaprojektowany i opracowany w taki sposób, aby można go było wykorzystywać zarówno do zdjęć nieruchomych, jak i do wideofilmowania. Obiektyw LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10–25 mm / F1,7, wyposażony w bezstopniowy pierścień pozwalający na płynne i bezproblemowe sterowanie przysłoną, ma szanse uzyskać status najlepszego cyfrowego hybrydowego obiektywu fotograficzno-filmowego.

Obiektywy LEICA DG są projektowane z uwzględnieniem najwyższych norm jakości potwierdzonej certyfikatem LEICA i charakteryzują się doskonałymi parametrami optycznymi. Nowy obiektyw LEICA DG VARIO-SUMMILUX 10–25 mm / F1,7 zapewnia doskonałe parametry obrazu w całym zakresie zoomu, co pozwala osiągnąć niezwykłą szczegółowość i imponującą ekspresję.