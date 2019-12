Panasonic przestanie produkować matryce - czy to jeszcze bardziej umocni dominację Sony?

Wygląda na to, że globalna dominacja Sony w zakresie produkcji sensorów do aparatów cyfrowych jeszcze się umocni. Wszystko za sprawą informacji na temat prawdopodobnej sprzedaży przez Panasonic zakładów produkcyjnych zajmujących się tworzeniem matryc. Według doniesień portalu Nikkei Asian Review Panasonic zdecydował się na sprzedaż zakładów produkujących matryce tajwańskiej spółce. Wartość umowy zawartej z Nuvoton Technology wynosi 250 milionów dolarów (ponad 970 milionów złotych).



Obecna sytuacja jest spowodowana hegemonią Sony, które produkuje około 50% wszystkich matryc i 70% czujników wykorzystywanych w smartfonach. Według doniesień Panasonic stracił w poprzednim roku 215 milionów dolarów w branży matryc. Decyzja o wycofaniu się z produkcji sensorów jest spowodowana także wojną handlową pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami i narzuconymi w związku z tym ograniczeniami. Spowodowało to gwałtowny spadek popytu na wyroby Panasonica.

