Panasonic PT-RQ22K - superjasny projektor laserowy 4K+

Do rodziny laserowo-fosforowych projektorów Panasonic o rozdzielczości powyżej 4K dołączył model PT-RQ22K. Urządzenie jest przeznaczone do wykorzystania podczas wydarzeń scenicznych, wystaw, a także do stałych instalacji. PT-RQ22K to projektor 3-Chip DLP wyposażony w technologię laserową Solid Shine. Urządzenie ma podobne, kompaktowe wymiary i tę samą jasność 21 000 lumenów, co seria PT-RZ21K. Jednak w przeciwieństwie do poprzednich modeli, które oferowały rozdzielczość WUXGA/SXGA+, nowy projektor PT-RQ22K zapewnia jakość obrazu przekraczającą 4K (5120 x 2300).

