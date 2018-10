Pancerny aparat fotograficzny Ricoh WG-60

Ricoh zapowiedziało premierę nowego modelu aparatów z serii WG. WG-60 jest odporny na wodę, kurz, upadek i mróz. Aparat może pracować pod wodą nieprzerwanie przez 2 godziny na głębokości do 14 m (ekwiwalent IPX 8 lub JIS Class 8). Przetrwa upadek z wysokości do 1,6 metra, jest kurzoodporny (ekwiwalent IPX 6 lub JIS Class 6), mrozoodporny do -10°C oraz wytrzyma nacisk o sile 100 kg.

W aparacie Ricoh WG-60 dużym udogodnieniem jest wyświetlacz LCD o przekątnej 2,7", którego jasność można dostosować do panujących warunków oświetleniowych. Aparat wyposażono także w trzystopniową ochronę przed drganiami: mechanizm Pixel Track SR, tryb Digital SR i Movie SR.