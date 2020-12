Portrety wykonane w londyńskim szpitalu walczącym z COVID

Londyński fotograf Slater King realizuje portrety i zdjęcia ukazujące, jak wygląda życie w szpitalu walczącym na pierwszej linii frontu z COVID - Obrazy zostaną opublikowane w albumie fotograficznym, z którego dochód ze sprzedaży ma wesprzeć walkę z pandemią. Praca tego fotografa stanowi także hołd dla służby zdrowia borykająca się na co dzień z trudami, jakie stawia przed nią epidemia.



Slater King jest całkiem zaprawionym w bojach fotoreporterem. Jak sam mówi zdarzały mu się podczas wykonywania zdjęć niebezpieczne sytuacje - przykładowo musiał kiedyś uciekać przed wściekłym tłumem. Jednakże sytuacja fotografowania w stanie zagrożenia spowodowanego wirusem była dla niego zupełnie inna. Świadomie wchodził w miejsca skażone obecnością wirusa i to jeszcze w takim momencie pandemii, gdy nie było dostępnych testów diagnostycznych czy znanych metod, jak unikać lub minimalizować ryzyko zarażenia.

