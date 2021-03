Panel dotykowy zamiast pierścienia ostrości?

Pamiętacie jeden z ostatnich pomysłów Canona - panel dotykowy zamiast spustu migawki? Wygląda na to, że producent ten zamierza jeszcze bardziej eksplorować pomysły związane z touchpadami w aparatach cyfrowych - Otóż teraz przygotował patent obejmujący zastąpienie pierścienia ostrości w obiektywie panelem dotykowym.



Najnowszy patent został złożony w Japonii. Zgodnie z nim Canon proponuje tworzenie obiektywów z okrągłym panelem dotykowym. Touchpad ma wykrywać ruchy użytkownika i reagować zgodnie z kierunkiem obrotu itp. Można sobie wyobrazić dostęp do różnych opcji związanych z regulacją ostrości za pośrednictwem nie tylko przesuwania palców, ale również gestów. Przykładowo można by zmieniać tryb ustawiania ostrości po prostu poprzez dotknięcie dwoma lub trzeba palcami czy za pośrednictwem stuknięć w panel.

