Nadchodzą panoramy o rozdzielczości 80 000 MP

Firma EarthCam wprowadziła na rynek automatyczną kamerę internetową, która pozwala na wykonywanie panoram o rekordowej rozdzielczości - imponujące 80 000 MP. Kamera GigapixelCam X80 została zaprezentowana wraz ze zdumiewającą panoramą Nowego Jorku o niezwykłej szczegółowości.



Model GigapixelCam X80 zwiększył maksymalną rozdzielczość rejestrowanych panoram aż o 700 procent w porównaniu do poprzedniej kamery internetowej od EarthCam. Kamera jest zamontowana na bardzo precyzyjnej głowicy z pochyłem i obrotem (ruch w płaszczyźnie poziomej odbywa się w zakresie 360 stopni). Można nią sterować za pomocą IP, 4G LTE i 5G. Według producenta taka kamera jest w stanie pokryć dziesiątki pojedynczych kamer, umożliwiające wykonanie jednym urządzeniem skan panoramy miasta, mostów czy stadionów. Jednocześnie jej rozdzielczość pozwala na przyjrzenie się szczegółom konstrukcji.

