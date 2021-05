Noc i dzień w Dubaju na pojedynczych fotografiach

Piękno fotografii polega przede wszystkim na tym, że pozwala pokazywać to, co zazwyczaj umyka naszej uwadze lub jest dla nas niedostępne. W tę myśl wpisują się prace Floriana Kriechbaumera, która na pojedynczych panoramach ukazuje widoki za dnia i nocą. Za temat swoich prac obrał głównie panoramy Dubaju, jednakże w ten sposób obrazuje także inne widoki.



Cała doba na pojedynczej panoramie

Jego fascynacja tego typu ukazywaniem świata wynika z przygody z time lapsami. Rzeczywiście jego prace kumulują w sobie ducha filmów poklatkowych. W zasadzie stanowią one streszczenie takich wideo. Florian Kriechbaumer chciał przede wszystkim ukazywać zmiany krajobrazów i miejskich pejzaży w ciągu doby. Podczas tworzenia takich właśnie time lapsów zadał sobie pytanie, jak wyglądałyby zdjęcia, na których da się to uchwycić.

fot. Florian Kriechbaumer

Na początku 2020 roku zaczął pracować nad taką właśnie serią, która później przerodziła się w cykl zdjęć z Dubaju. Szybko okazało się, że także inni fotografowie próbowali swoich sił w tego typu obrazowaniu. Dla Floriana Kriechbaumera ich doświadczenia były bardzo pomocne i inspirujące. Nie twierdzi on przy tym, iż wymyślił tego typu technikę czy w jakiś szczególny sposób ją rozwinął, ale że jedynie dopasował ją do własnego stylu fotografowania.

Ostatecznym celem fotografa było umożliwić oku widza wędrowanie przez stopniowe zmiany scenerii za dnia i nocą. Normalnie takie widzenie nie jest dostępne, ale jednak w ciągu każdej doby go doświadczamy. Florian Kriechbaumer skumulował 24 godziny w jedną chwilę, którą jest spojrzenie na jego panoramę.

Fotograf ten jest od 15 lat związany z Dubajem, stąd w naturalny sposób wykorzystał tę metropolię do stworzenia swoich niecodziennych panoram. Uważa to miasto za jedno z najbardziej fotogenicznych miejsc na Ziemi. Poza nowoczesnym pejzażem miejskim Florian Kriechbaumer przygotował także ujęcia ukazuje sceny z gór Al-Hadżar czy wydmy pustyni, którą jest otoczony Dubaj. Serię zamknął w 14 kompozycjach.

W trakcie pracy nad tym projektem fotograf wiele nauczył się na temat tego, jak światło wpływa na postrzeganie danej sceny. Eksperymentował z tym, które części danego pejzażu lepiej prezentują się w nocy, a które korzystniej w dzień. Konieczne było także zbadanie, ile zdjęć źródłowych jest potrzebnych do stworzenia docelowej panoramy. Jednocześnie konieczne było uwzględnienie poruszających się obiektów, tak aby wyglądały w kadrach w naturalnych sposób.

fot. Florian Kriechbaumer

Aby to wszytko uzyskać, konieczne było czasami powtarzanie ujęć w tych samych sceneriach. Niektóre z panoram wykorzystują po 20 zdjęć bazowych. Łączenie zdjęć wymagało wielu godzin w Photoshopie. Nie dlatego, że fotograf edytował same zdjęcia źródłowe - te pozostawały bez zmian - jednakże ich dopasowanie wymagało wiele pracy. Istotna była także praca z trybami mieszania, rozmywania i innymi narzędziami pozwalającymi uzyskać płynne przejścia pomiędzy fotografiami wykonanymi w dzień i w nocy.

Florian Kriechbaumer wykonał swoje panoramy w wysokiej rozdzielczości, do czego posłużył mu Olympus OMD EM-1. To nieco zaskakujące, iż nie użył aparatu pełnoklatkowego, ale chciał posłużyć się trybem High Res dostępnym w tym modelu, który pozwala na uzyskiwanie fotografii o rozdzielczości 80 MP. Ostatecznie panoramy miały rozdzielczość nawet 200 MP, co sprawiło, że proces był jeszcze bardziej wymagający dla sprzętu, gdyż niektóre pliki osiągały rozmiar nawet 20 GB. Wydruki panoram Floriana Kriechbaumera mają do 2 metrów długości. Poniżej możesz zobaczyć wybrane zdjęcia tego fotografa.

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer

fot. Florian Kriechbaumer