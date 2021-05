Papiery barytowe jako inspiracja do stworzenia najbielszej farby na świecie

Naukowcy z Purdue University w West Lafayette w USA stworzyli „najbardziej białą farbę w historii” - Oznacza to, że odbija ona aż do 98% światła wykorzystując ten sam związek chemiczny, który znajduje się w barytowanych papierach fotograficznych znanych i cenionych przez fotografów już od ponad wieku.



Co łączy papiery barytowe i najjaśniejszą farbę w historii?

Farba została opracowana w celu zmniejszenia zużycia energii niezbędnej do chłodzenia latem dużych budynków. Jej współczynnik odbicia światła wynosi 98%, co jest dużo lepszym wynikiem niż 80-90% w przypadku tradycyjnych białych farb. Najjaśniejsza farba w historii - jak jest nazywana przez jej twórców - może nawet odbijać promieniowanie podczerwone, co jest szczególnie korzystne w przypadku ochładzania budynków. Wykazano już podczas eksperymentów, że farba jest w stanie ochłodzić budynek o 4,5 stopnia Celsjusza.