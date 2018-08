Papiery fotograficzne i czarno-białe filmy Kentmere dostępne w Polsce

Marka Kentmere obok marki ILFORD Photo należy do firmy Harman Technology Ltd. Filmy i papiery fotograficzne KENTMERE są kierowane do fotografów-amatorów ciemni analogowej, studentów szkół fotograficznych oraz osób zaczynających przygodę z fotografią analogową.

Oferta produktów KENTMERE obejmuje filmy KENTMERE 100 i KENTMERE 400 w kasetach 36/135 i rolach 30,5m oraz wielogradacyjne papiery polietylenowe KENTMERE VC Select z wykończeniem gloss (1M) i lustre (66M) w rozmiarach od 13x18 do 30x40cm. VC Select zastępują wycofane z oferty papiery ILFORD Xpress i mają nad nimi kilka istotnych przewag. Są bardziej "tolerancyjne" i wybaczają więcej błędów początkujących fotografów, czas wywoływania jest krótszy, poziom czerni (gęstości) wyższy a sama czerń jest neutralna (nie wpada w niebieski lub brązowy zafarb). Szczegółowe informacje na temat materiałów Kentmere dostępne są na stronie: www.ilfordphoto.pl. Reklama

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl