Papuga ukradła kamerę i nagrała świetny film

Papuga w Nowej Zelandii stała się sławna w sieci po tym, jak ukradła kamerę sportową GoPro należącą do jednego z turystów i odleciała, rejestrując przy tym świetny podniebny film. Dzięki temu możemy zobaczyć wspaniałe widoki na park narodowy, które dla papugi są codziennością.



Rodzina Alexa Verheula odwiedzała Park Narodowy Fiordland w południowo-zachodniej części Wyspy Południowej Nowej Zelandii, kiedy na balkonie chaty, w której przebywali, do ich towarzystwa dołączyło kilka nowozelandzkich papug. 13-letni syn Alexa, Luca, postawił kamerę GoPro na poręczy, aby sfilmować ptaki, podczas gdy jego rodzina je obserwowała. Kiedy jednak jeden z ptaków dostrzegł niepilnowaną kamerę, szybko podbiegł, chwycił ją dziobem i odleciał z nią w dół wzgórza, zanim rodzina w ogóle zdążyła zareagować i zapobiec kradzieży.

