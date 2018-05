Francuska galeria Parallax w Lourmarin prezentuje świeże spojrzenie na fotografię aktu, ukazując paradoks nagości: ukryć ciało, aby pokazać je lepiej. Na wystawie zobaczymy między innymi twórczość fotografa Pierre-Jean Amar.

Aby uchwycić paradoks nagości fotograf pozostawia modelkę w cieniu, zachowując jedynie krzywiznę ciała. Nagie ciało jest osłonione, zanurzone w miękkim półmroku. Ujęcia są niemal abstrakcyjne, pozbawiane jakiegokolwiek odniesienia do zbyt uciążliwej fizyczności, tak aby pozostała zmysłowa równowaga światła i cienia. Modelki tracą twarz i wszystkie oznaki ich prawdziwej tożsamości, by wtopić się w anonimowość imion: Liliane, Corinne, Ghislaine, Maïté ... Wiele z nich wraca do spotkań z fotografem - czasami na jedną sesję, czasami powtarzaną, dopóki nie pojawi się zaufanie i nie zostanie uchwycona intymność - przez prawie trzydzieści lat.