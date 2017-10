Paris Photo 2017 - już za niecały miesiąc największe targi branży fotograficznej na świecie

Jak co roku, podczas Paris Photo kolekcjonerzy, artyści i entuzjaści fotografii będą mieli okazję zobaczyć, co ma do zaoferowania ponad 180 galerii. Na targach będą prezentowane przede wszystkim kolekcje, albumy i publikacje, w tym także takie, które stanowią rzadkość. Oprócz tego na zwiedzających będą czekać wielkoformatowe wydruki, realizacje wideo i instalacje. Całości będą towarzyszyć wystawy, konkursy, a także spotkania autorskie i panele dyskusyjne z artystami, kuratorami oraz wydawcami.

