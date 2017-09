Parrot Mambo FPV - dron wyścigowy z goglami VR w zestawie

Dron wyścigowy Minidron Parrot Mambo FPV to połączenie kamery HD, precyzyjnego kontrolera oraz gogli VR, które mają zagwarantować świetną rozrywkę oraz zupełnie nowe doznania – zarówno początkującym, jak i doświadczonym pilotom.

Parrot Mambo FPV to niewielki wyścigowy dron o wadze 63 g, który w kilka sekund rozpędza się do 30 km/h i jest w stanie wykonywać skomplikowane powietrzne akrobacje. Wyposażony w baterię o pojemności 660 mAh oferuje do 10 minut zabawy, a dzięki funkcji szybkiego ładowania już po 30 minutach będzie gotowy do kolejnej rundy powietrznych wyścigów lub akrobacji. Mambo jest przy tym łatwy w obsłudze i oferuje trzy tryby sterowania dostosowane do umiejętności użytkownika: