Patric Marin - fotograf, który spogląda na człowieka za pomocą zwierząt. 12 poruszających fotomontaży

Pàtric Marín w projekcie The rough skin of the elephant umiejscawia sylwetki różnych gatunków zwierząt w przestrzeni miejskiej, zwracając przy tym uwagę na relacje pomiędzy duchowością, zwierzętami i świadomością. Buduje w ten sposób komentarz do zaburzonej relacji człowieka z naturą.

