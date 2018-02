Patrick Demarchelier. Kolejna legenda fotografii oskarżona o molestowanie seksualne

Lawina oskarżeń czołowych światowych fotografów nie słabnie. Pierwszy przypadek Terry Richardsona nie dziwił, od początku kariery budził spore kontrowersje. Mario Testino, hedonista i salonowy lew nie był bez skazy, następnie znakomity fotograficznie Bruce Weber, a teraz 74-letni Patrick Demarchelier. Fotograf, którego twórczość zdaniem redakcji zasługuje na bardzo wysoką ocenę.

Demarchelier urodził się w 1943 roku w Le Havre, a karierę zaczął w latach 60., kiedy został asystentem fotografa mody, Hansa Feurera. Warto dodać, że przełom lat 60. i 70. był bardzo istotnym momentem w fotografii mody. Dokonywała się wówczas znacząca zmiana stylowa: gdy fascynacja szaleństwami lat 60. okrzepła, dopiero można było zobaczyć, które "objawy" rewolucji moralnej, seksualnej na dobre zostały w światowej kulturze. Hippisowska wolność, uwolnienie się od konwenansów i purytańskich ograniczeń na pewno na dobre odmieniło fotografię mody. Ugrzecznione zdjęcia jak z katalogu domu towarowego dla elegantek odeszły w niepamięć, teraz modelki nie dość, że mogły już wyjść w plener (wcześniej to się nie zdarzało), to i zdjęcia nie musiały być sztywne – zaczęto robić je w ruchu, stały się dynamiczne. A także dużo bardziej odważne. Taki moment w historii – to wprost wymarzona chwila na debiut dla odważnego, pełnego fantazji, zaś pozbawionego strachu przed prowokacją fotografa.