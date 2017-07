Patrick Demarchelier sfotografował nagą Emily Ratajkowski

Patrick Demarchelier to słynny, francuski fotograf, dla którego nagość jest czymś zupełnie naturalnym. Uwiecznianiem aktów i mody artysta zajmuje się od połowy lat 70. ubiegłego wieku. Jego nagie sesje nie budzą kontrowersyjnych skojarzeń, nie prowokując zachwycają. Demarchelier przede wszystkim koncentruje się na pięknie kobiecego ciała. „Muszę przyznać, że cały czas czuję się jak młody fotograf - mogę jeszcze tyle poprawić, fotografować lepiej, zrobić więcej ciekawych rzeczy" - mówi.

Demarchelier urodził się w 1943 roku. Swój pierwszy aparat dostał od ojczyma na siedemnaste urodziny (był to sprzęt marki Eastman Kodak). Niedługo później nastoletni Patrick samodzielnie wywoływał zdjęcia, biegle operował wszelkimi specyfikami w ciemni, portretował przyjaciół, fotografował wesela. W 1975 roku Demarchelier opuścił Paryż i przeprowadził się do Nowego Jorku wraz ze swoją dziewczyną. Tam odkrył fotografię mody pracując jako freelancer z takimi mistrzami jak Henri Cartier-Bresson, Terry King czy Jacque Guilbert. Francuz ma na koncie setki sesji modowych i reklamowych. Patrick Demarchelier potrafił wykształcić w swoich zdjęciach styl i klasę, które wyniosły go ponad "przeciętnych" fotografów reklamowych. Kobiety i mężczyźni na jego fotografiach są zawsze piękni, zmysłowi.