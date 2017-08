Pełne humoru zdjęcia wykonane iPhonem w biurze

Dostrzegając w codziennych biurowych zmaganiach komiczne i tragikomiczne sytuacje, Derrick Lin zaczął tworzyć miniaturowe sceny, aby wyrazić swoje zawodowe frustracje. Używając materiałów codziennego użytku oraz iPhona robi zdjęcia, które po kilku latach publikowania w Internecie, doczekały się wydania w postaci albumu: „Work, Figuratively Speaking”.

Twórczość Lina opiera się na tradycji artystów, którzy pracują w miniaturze. Tak jak mistrzowie gatunku, postanowił udoskonalić miejsce, w którym wielu z nas spędza większość czasu - czyli w biurze. "Około 3 lat temu zauważyłem, że chociaż jesteśmy w erze społecznościowych mediów, gdzie dzielimy się najbardziej intymnymi przeżyciami, unikamy zazwyczaj dzielenia się swoimi skargami na pracę. Spędzamy dobry kawałek naszego życia w pracy i naturalnym i nie do uniknięcia jest, że przeżywamy tam frustracje".

