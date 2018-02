Pełnoklatkowa kamera filmowa VENICE - Sony rozpoczyna dostawy

Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią kamera VENICE w wersji 1.0 będzie umożliwiała nagrywanie w formacie pełnoklatkowym 24 x 36 mm. Uwzględniając zgłaszane przez klientów opinie i potrzeby, firma Sony ogłosiła również kilka nowych możliwości, w tym tryb „dwóch bazowych czułości ISO”.

Ta nowa możliwość to wynik próśb o zwiększenie wskaźników naświetlenia przy większych czułościach ISO w celu zachowania maksymalnej ilości szczegółów w cieniach podczas zdjęć w wieczornych plenerach i ciemnych wnętrzach, a także przy pracy z obiektywami o mniejszej jasności lub produkcji materiału do obróbki w standardzie HDR.

Dodatkowo ponad 15-stopniowa tolerancja naświetlenia kamery VENICE pozwoliła na wprowadzenie dodatkowego trybu dużej bazowej czułości ISO (2500), w którym wykorzystywane są niepowtarzalne właściwości fizyczne dużego przetwornika obrazu. Zapewnia on nieprzeciętny potencjał w słabym oświetleniu, w tym wyjątkowy zakres dynamiczny: od ponad 6 stopni do 9 stopni przy 18-procentowej szarości.

