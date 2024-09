Pentax 17 - owoc renesansu fotografii tradycyjnej

Pentax 17 to aparat, który pomimo trwającej ery cyfrowej, jest całkowicie nową konstrukcją na film światłoczuły - To pierwszy aparat na film światłoczuły zaprojektowany i wydany do produkcji pochodzący od dużego producenta od 19 lat (nie biorąc pod uwagę aparatu Leica M6, gdyż była to jedynie reedycja wcześniej opracowanego modelu). To pokazuje, że fotografia tradycyjna jest wciąż żywym segmentem.



Półklatkowy aparat na film światłoczuły - Pentax 17 Pentax 17 powstawał od 2022 roku i jest to aparat na film światłoczuły pracujący w formacie półklatkowym. Oznacza to, że na jednej klatce filmu światłoczułego wykonuje dwie ekspozycje. Stąd z jednego filmu 36-klatkowego można uzyskać aż 72 zdjęcia. Oczywiście przez to naświetlania mają mniejsze rozmiary - o wymiarach 17x24 mm. W standardowej pozycji aparat rejestruje na pojedynczej klatce dwa zdjęcia pionowe. Aby uzyskać zdjęcia poziome, trzeba zadziałać nieco wbrew intuicji - obrócić aparat do pozycji portretowej.