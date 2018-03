Pentax K-1 - pierwszy pełnoklatkowy aparat cyfrowy marki Pentax w nowej cenie

Pentax K-1 to pierwszy pełnoklatkowy cyfrowy aparat w ofercie Pentax/Ricoh. Możliwość wykonywania zdjęć w czułości aż do ISO 204800 oraz wysoka rozdzielczość 36.4 efektywnych megapikseli pozwalają na uzyskanie wyjątkowej szczegółowości wykonywanych fotografii. Aparat wyposażono w pełnoklatkową matrycę CMOS, 5-osiowy system stabilizacji SRII oraz zaawansowany system symulacji filtra AA. Poręczne body modelu K-1 chroni 87 uszczelek, które zabezpieczają przed zachlapaniem oraz pyłami. Aparat może pracować w temperaturach od -10°C do + 40°C.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie