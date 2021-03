Zobacz Marsa w jakości 4K oczami łazika Perseverance

Minęły dwa tygodnie od spektakularnego i zakończonego pełnym sukcesem lądowania na powierzchni Marsa łazika NASA Perseverance. Przez ten czas aparatura wciąż dostarcza niebywałe zdjęcia. Sean Doran, który specjalizuje się w przetwarzaniu materiałów gromadzonych przez NASA stworzył wideo w jakości 4K ukazujące panoramę Marsa opartą o fotografie przesłane na Ziemię przez Perseverance.



Łazik Perseverance nie osiągnął jeszcze swojej pełnej wydajności - obecnie trwa etap przygotowywania wszystkich podzespołów do rozpoczęcia pełnej eksploracji Czerwonej Planety. Niemniej już zdążył zadziwić tym, co przesłał na Ziemię. Wysokiej jakości, doskonałe obrazy Marsa pozwalają już zaledwie po dwóch tygodniach obecności na Marsie łazika przyjrzeć się tej planecie w nowy sposób.

