Person of the Year 2017 tygodnika TIME - historia okładki i zdjęć bohaterek

Jak co roku w grudniu tematem przewodnim jednego z numerów tygodnika TIME jest Człowiek Roku – tytuł przyznawany od 1927 roku. Tym razem wyróżniona została grupa określona mianem „Łamiących milczenie” (ang. „The Silence Breakers”), ludzi, którzy zaczęli głośno i bezpośrednio mówić o nagminnych przypadkach molestowania seksualnego jako społecznej plagi. Temat ten, szeroko poruszany w ostatnich miesiącach, spowodował według redaktorów tygodnika (i wielu innych komentatorów) największą zmianę w społecznej świadomości od dziesięcioleci. My natomiast, na łamach serwisu SwiatObrazu.pl, chcemy przyjrzeć się historii powstania okładki i materiału fotograficznego, jaki na tę okoliczność został przygotowany.

Czym się różnił ten skandal hollywoodzki od wielu podobnych, jakich świadkami byliśmy na przestrzeni kolejnych dekad? Tym, że wydźwięk jaki wywołał, najwyraźniej rzeczywiście coś zmienił w temacie, wokół którego przez lata panowało milczenie. Czy spowodowała to spontaniczna akcja społeczna #metoo, czy zbieg pomyślnych okoliczności, czy też rzeczywiście temat dojrzał na tyle, aby nie dało się go już dłużej ignorować – fakty mówią same za siebie: nikt już nie próbuje udawać, że problem nie istnieje, a wszelkie próby jego bagatelizowania spotykają się ze stanowczym sprzeciwem. Nic więc dziwnego, że redakcja tygodnika TIME uznała, że tegoroczna "Osoba roku" powinna być ponownie wyróżnieniem grupowym i obejmować wszystkich, którzy przyczynili się do przełamania milczenia.