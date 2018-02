Peter Lindbergh chce uwolnić kobiety od terroru młodości i doskonałości

W atmosferze kolejnych pojawiających się skandali związanych z traktowaniem kobiet, gdy ruch #MeToo nabiera na sile, subtelne podejście do budowania wizerunku modelek, które charakteryzuje fotografie Petera Lindbergha zyskuje na znaczeniu bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. W nowym albumie zatytułowanym Shadows on the Wall zostały zebrane zdjęcia z drugiego kalendarza Pirelli, zrealizowane w 2017 roku. Przed obiektywem stanęły najbardziej znane aktorki, takie jak np. Nicole Kidman, Jessica Chastain, Lupita Nyong'o i Penelope Cruz.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

"Myślę, że znam go bardzo dobrze. Mam do niego ogromne zaufanie i darzę go przyjaźnią. Bez tego byłabym niezwykle nieśmiała stając przed obiektywem" – podzieliła się swoją opinią na temat słynnego fotografa w najnowszym albumie Nicole Kidman. Lindbergh konsekwentnie odrzuca powszechną stylistykę, ukazującą na wpół rozebrane aktorki, epatujące erotyzmem na granicy wulgarności, których wizerunek został poddany mocnemu retuszowi. Zamiast tego postawił na w pełni ubrane kobiety, które uderzają odbiorcę swoją naturalnością. Fotograf ten bazuje na osobistym podejściu do modeli i budowania intymnych relacji. We wstępie do książki napisał, że "każdy współczesny fotograf powinien wykorzystać swoją kreatywność tak, aby uwolnić kobiety od terroru młodości i doskonałości".