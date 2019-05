Rynek mody zszedł na psy – mówi Peter Lindbergh. Nowa piękna sesja z Vanessą Paradis

Peter Lindbergh to fotograf, którego nie trzeba przedstawiać miłośnikom fotografii - cenimy go nie tylko za doskonałe zdjęcia mody i zjawiskowe portrety, ale też za walkę przeciwko terrorowi młodości i doskonałości nieustająco promowanymi przez rynek mody. Swój protest wyraża również rezygnując z retuszu zdjęć, stając w opozycji do cyfrowych manipulacji prezentowanych na reklamach i w magazynach mody.





To nie jedyne zachowania odbiegające od obecnych trendów. Ostatnio Peter Lindbergh przed otwarciem swojej kolejnej wystawy stwierdził: "Myślę, że autoportrety są właściwie najgłupszą rzeczą, jaka w ogóle istnieje". Wracając jednak do wszechobecnego retuszu, i rosnącej ilości dostępnych aplikacji mobilnych "poprawiających" urodę, fotograf przypomina: Retusz to wybór zarówno etyczny jak i estetyczny. Wraz z bezładnym retuszowaniem zdjęć przyzwyczailiśmy się do tego, że osobowości pozbawiane są swojej indywidualności, ale jednak uważamy je za prawdziwe. Oznaki wieku i doświadczenia są wymazywane z twarzy mężczyzn i kobiet. Jestem głęboko przekonany, że prawdziwe piękno wypływa z akceptacji samego siebie, ze świadomości tego, kim naprawdę jesteśmy."