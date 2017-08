Photoday Kraków - do wygrania dwudniowy pobyt w hotelu Sheraton

W czwartek, 31 sierpnia, około 10-20 osób będzie miało wyjątkową okazję do sfotografowania panoramy Krakowa, hotelu Sheraton Grand oraz jego pomieszczeń. Zakwalifikowani uczestnicy podczas wydarzenia będą mogli fotografować jedyne w swoim rodzaju krajobrazy historycznego miasta oraz pięciogwiazdkowy hotel położony nad brzegiem Wisły.

Hotel Sheraton Grand położony nad brzegiem Wisły, tuż obok Wawelu, oferuje przepiękny widok na Bulwary Wiślane, a wnętrza, zaprojektowane przez znanego londyńskiego architekta Alexa Kravetza, łączą nowoczesny design z lokalnymi artystycznymi akcentami. Photoday to projekt łączący pasję fotografowania z poznawaniem unikalnych miejsc na mapie miasta. To zarazem największy plener fotograficzny w Małopolsce, na którym spotykają się miłośnicy fotografii, zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści.

