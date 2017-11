Photolemur – aplikacja wykorzystująca sztuczną inteligencję do automatycznej obróbki zdjęć

Mnogość zastosowań sztucznej inteligencji sprawia, że w ostatnim czasie jest to najmodniejsze wyrażenie w świecie fotografii i nowych technologii. Nie inaczej jest w przypadku aplikacji Photolemur. Została ona zaprojektowana z myślą o fotografach, którzy nie chcą i nie lubią pracować w cyfrowej ciemni. Oprogramowanie analizuje fotografie, wykorzystując do tego wyżej wspomnianą sztuczną inteligencję, aby wprowadzić odpowiednie korekty, takie jak dostosowanie krzywych, kontrastu, jasności, kolorów i innych parametrów, które tradycyjnie dopasowuje się po zgraniu zdjęcia z karty pamięci.

Photolemur działa w bardzo prosty sposób – wystarczy załadować dane zdjęcie, aby oprogramowanie wykonało resztę pracy. Użytkownik może sam poprawić efekty pracy programu, jednakże jest to opcjonalny krok. Photolemur nie daje dostępu do rozbudowanej edycji zdjęć, gdyż nie to było celem programistów. Pracuje nie tylko jako samodzielna aplikacja, lecz również jako wtyczka do Lightrooma i Apple Photos, dzięki czemu można go z łatwością wdrożyć w proces obróbki fotografii.