Poznaj możliwości Photoshopa - 10 przykładów przed i po

Photoshop daje możliwości, o jakich tylko mogli marzyć Ci, którzy zajmowali się fotografią w czasach analogowych. Chociaż oprogramowanie to zdobyło także złą sławę za sprawą osób, chcących przy jego pomocy oszukiwać, ingerując tak w zdjęcia, aby te świadomie wprowadzały w błąd, to przy rozsądnym i przede wszystkim uczciwym wykorzystaniu tego narzędzia, daje ono naprawdę wiele korzyści. Zobacz 10 przykładów zdjęć przed i po edycji w Photoshopie, które pokazują, że może ono stanowić świetny sposób realizacji wizji fotografa.

Jak każda rzecz stworzona przez ludzkość, Photoshop może być wykorzystany w słusznej lub zupełnie przeciwnej sprawie. Do tego drugiego typu zastosowań należy kreowanie nierealnych wizerunków modeli i modelek, które prezentowane są tak, iż sugerują pokazywanie rzeczywistego wyglądu tych osób. W takiej sytuacji na podstawie skrajnie przekształconych zdjęć, utrwala się kanony piękna. Podobnie negatywne jest wykorzystywanie tego oprogramowania do takiej interwencji w fotografie reportażowe, iż dochodzi do przekazywania nieprawdziwych informacji i wprowadzania w błąd opinii publicznej.

Przykłady nieuczciwego wykorzystania Photoshopa można by mnożyć, jednakże warto wznieść się ponad takie zjawiska tak, aby móc czerpać ogromne korzyści z tego narzędzia. Oprogramowanie graficzne jest współczesnym odpowiednikiem ciemni fotograficznej i jako takie stanowi po prostu przedłużenie pracy fotografa. Samo wykonanie ekspozycji stanowi tylko pierwszy z etapów postawania finalnego zdjęcia. W związku z tym to do osoby realizującej dany obraz należy decyzja, czy jej praca będzie stanowiła kłamstwo, czy możliwie najlepsze oddanie emocji, nastroju i wszystkiego tego, co chciała zakomunikować poprzez zdjęcie.

Oczywiście ta granica bywa płynna i może być dyskusyjna dla poszczególnych fotografii. Niezależnie jednak od tego nie warto obrażać się na całość edycji w cyfrowej ciemni, a jedynie zgodnie z własnym sumieniem, etyką zawodową czy swoistym kodeksem fotograficznym korzystać z Photoshopa. Przy takim podejściu jego możliwość mogą pozwolić wznieść własną fotografię na dużo wyższy poziom, a jednocześnie być w zgodzie z samym sobą i swoim postrzeganiem tego medium.

Poniższe przykłady pokazują różne możliwości wykorzystania Photoshopa. Zachęcam do przyjrzenia się im, nawet jeśli część z nich wzbudzi Twój sprzeciw. Warto rozważyć, do którego momentu obróbka byłą w porządku, a na którym etapie zaczęła się przesadna ingerencja w fotografię. Podziel się swoim spostrzeżeniami w komentarzu.

10 przykładów edycji w Photoshopie - zdjęcia przed i po

Fot. Milena Dorfman

Fot. Igor Grushko

Fot. Peter Stewart

Fot. Dmiry Sdobin

Fot. Aleksey Mikushev

fot. Bogdan Zhalevskiy

Fot. Lindsey Lee

Fot. CrowBloody

Fot. do_iposle

Fot. Anastasiya Vasilenko