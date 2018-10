Photoshop CC 2019 i Photoshop na iPada – co nowego?

W 2019 roku Adobe planuje premierę Photoshopa dla iPada i nowej wersji Photoshopa CC. Wersja dla tabletów ma oferować pełną funkcjonalność znaną z aplikacji dostępnej dla komputerów, natomiast flagowe oprogramowanie tego producenta – Photoshop 2019 CC – ma zostać wzbogacony o kilka nowych i ciekawych funkcji.

Adobe Photoshop CC dostępny dla tabletów Apple ma oferować taką samą funkcjonalność jak podstawowa, komputerowa wersja oprogramowania. Oznacza to, że taką samą edycję obrazów będzie można przeprowadzić zarówno przy biurku, jak i w plenerze. Możliwe będzie również praca na zmianę na różnych urządzeniach. Oprogramowanie będzie na bieżąco synchronizowało się z bibliotekami i zasobami laptopów oraz urządzeń stacjonarnych tak, aby móc natychmiast kontynuować tworzenie po zmianie stanowiska pracy. Photoshop CC dla iPada ma być także kompatybilne z pozostałymi programami rodziny Adobe.

