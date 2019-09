Photoshop dla fotografa. Trzymaj aparat prosto!

Tytuł nieco przewrotny, z jednej strony taka reprymenda zdaje się być słuszna, z drugiej Photoshop skłania ku temu, by nie musieć się przejmować tym poleceniem. Do tego dochodzi jeszcze wątek łamania reguł. Cóż - odpowiedzią na to wszystko są trzy rzeczy: zamysł fotografa, dbałość o szczegóły i możliwość pomocy, gdy coś pójdzie nie tak.

Pierwsza kwestia jest taka, iż osoba robiąca zdjęcia ma prawo do zdecydowania, iż przykładowo horyzont chce mieć krzywy. Najczęściej jednak pragnie zachować go prosto. W tym momencie lepiej wyrobić w sobie pozytywne nawyki i w miarę możliwości dbać o takie szczegóły, jak utrzymanie poziomego lub pionowego kadru. O ile w przypadku horyzontu jego prostowanie jest dziecinnie proste (co okaże się już za chwilę), o tyle korygowanie np. wad powstałych na skutek zarejestrowania "walących się budynków" (efekt powstający podczas trzymania aparatu nieprostopadle do fasady budynków) w Photoshopie jest na tyle pracochłonne, że lepiej zadbać o to podczas wykonywania zdjęć. Jednocześnie w wielu sytuacjach niemożliwym jest czegoś nie przeoczyć - np. podczas rejestrowania bardzo dynamicznych scen w fotoreportażu. Po zobaczeniu niektórych fotografii na ekranie komputera stwierdza się, iż są one zbyt pochylone w lewo lub w prawo. Wtedy z pomocą przyjdzie Photoshop. Oprogramowanie nie wykona pracy za fotografa, ale może mu w niej bardzo pomóc.

Zakładając, że pomimo wszelkich wysiłków zdarzyło się zarejestrować krzywy horyzont, naprawienie tego błędu zajmie tylko chwilę. Uruchom ponownie narzędzie Kadrowanie tak, aby wyświetlić ramkę kadrowania. Gdy ta będzie aktywna, wciśnij klawisz Ctrl/Cmd. Kursor myszy przybierze postać poziomicy. W tym momencie kliknij w dowolnym miejscu linii horyzontu (cały czas trzymaj wciśnięty klawisz Ctrl/Cmd) i przeciągnij myszką wzdłuż widnokręgu tak, aby wyznaczyć prostą. Powinno to wyglądać tak, jak na poniższej ilustracji.

Narzędzie Prostowanie działa w bardzo intuicyjny sposób. Po prostu wskaż nim linię, która ma być prosta (pozioma lub pionowa). Na powyższym przykładzie posłużyła do tego linia horyzontu. Nie musisz przeciągać jej przez cały widnokrąg czy inną linię (np. słupy uliczne). Wystarczy zaznaczyć tylko jej fragment. Pamiętaj o tym, gdy Twoja linia, do której się odwołujesz, wypełnia tylko mały fragment zdjęcia. Na powyższym przykładzie taka długa prosta została wyznaczona głównie w celu zwiększenia czytelności ilustracji.

Jeśli wszystko poszło OK, otrzymasz doskonale proste zdjęcie.

Przy okazji prostowania warto przybliżyć działanie opcji Uwzględnianie zawartości. Jak zostało to opisane przy jego wstępnym omówieniu, przyda się w trakcie poszerzania pola kadru i obracania fotografii. W tym drugim przypadku najczęściej odnosi się to do sytuacji, gdy podczas zmiany nachylenia obrazu zależy Ci na zachowaniu tych samych rozmiarów. W konsekwencji dochodzi do ustawienia szerszej ramki kadrowania niż fotografia, włączając w nią także obszar roboczy (wyrażony jako przezroczystość lub kolor tła). Niezależnie jednak od tego, co jest przyczyną takiej sytuacji (pochylanie zdjęcia czy po prostu poszerzanie obszaru kadrowania), zasada działania jest taka sama. Ale po kolei.

Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, musisz zaznaczyć ją w górnym panelu. Kolejne operacje dla kadrowania wykonujesz identycznie, z tym że po zatwierdzeniu kadrowania, oprogramowanie dokona automatycznego "dorobienia" brakujących pikseli.

Gdy potrzebujesz nieco poszerzyć kadr (np. potrzebne Ci to będzie do uzyskania pola spadów), przeciągnij ramkę kadrowania poza pole obrazu, upewniając się przy tym, że masz włączoną opcję Uwzględnianie zawartości. Obszar, w którym widnieje przezroczystość (lub przyjmuje kolor tła albo stanowi niżej położone warstwy) zostanie pokryty pikselami, stworzonymi na podstawie zawartości fotografii. Po wybraniu pożądanego kadru wciśnij Enter.

Program samodzielnie dorobił piksele, poszerzając obraz. Pamiętaj jednak, że efekt jego działania jest uzależniony od stopnia skomplikowania pobliskich fragmentów zdjęcia. Czasami może niestety przynieść sztucznie wyglądające rezultaty.

Zbyt duże poszerzenie ramki z uwzględnieniem zawartości powoduje powstawanie takich specyficznych efektów. Nie są one tym, czego zapewne oczekujesz, aczkolwiek mogą stanowić wstęp do ciekawych efektów artystycznych.

Fotografię można wyprostować także poprzez poruszanie ramką kadrowania. Jest to przydatna funkcja np. wtedy, gdy na fotografii nie widnieją elementy, umożliwiające poprowadzenie linii funkcji Prostowanie. Aby wyprostować zdjęcie za pomocą obrotu ramki kadrowania, najedź kursorem w pobliże któregoś z boków lub rogów ramki kadrowania. W tym momencie kursor przybierze kształt krzywej, zakończonej dwoma grotami strzałek. Teraz należy wciskając lewy przycisk myszy przesuwać nią w górę lub w dół (w zależności jak chcesz pochylić fotografię). Podczas dokonywania tych zmian w obszarze ramki kadrowania zostanie wyświetlona siatka, która ułatwi wyrównanie obrazu.

Z tego sposobu prostowania fotografii warto również skorzystać wtedy, gdy korekta za pomocą poziomicy nie przyniosła w pełni satysfakcjonujących rezultatów. Często wystarczy do osiągnięcia celu dokonać kilku drobnych korekt. Prostowanie za pomocą ramki kadrowania pozwala na korekty bardziej precyzyjne - i co najważniejsze - są one widoczne na bieżąco.

Podczas prostowania za pośrednictwem ramki kadrowania możesz skorzystać z podpowiedzi siatki. Pamiętaj, że często do wyprostowania fotografii możesz używać także linii domyślnych. Przykładowo na powyższym ujęciu punktem odniesienia może być linia oczu lub grzbietu lisa.

Photoshop dla fotografa, pamiętaj:

Narzędzie Prostowanie jest dostępne po wybraniu Kadrowania i wciśnięciu przycisku Ctrl/Cmd.

Aby wyprostować fotografię wyznacz prostą łączącą dwa punkty wzdłuż wybranej linii, która ma być na fotografii pozioma lub pionowa.

Możesz także obracać ramką kadrowania, co pozwala np. na drobną korektę poprawionej fotografii.

Narzędzie uwzględniania zawartości - przydatne w trakcie poszerzenia kadru lub obracania obrazem - doda piksele, których brakuje przy poszerzeniu ramki kadrowania. Nie radzi sobie z każdym wyzwaniem, ale jego działanie bywa naprawdę pomocne.

"Mądrość zebrana przez lata nauczyła mnie, że każde doświadczenie jest nowym odkryciem" - Ansel Adams.