Fotografując w technice cyfrowej, nie unikniesz obróbki cyfrowej zdjęć. Narzędzia dostępne w programie Photoshop mają za zadanie pomóc fotografowi poprowadzić wzrok widza po kolejnych warstwach kompozycji i zaakcentować hierarchię, nadając zdjęciu plastyczność i głębię. Jednak przytłaczająca ilość narzędzi służących do korygowania, retuszowania oraz przetwarzania zdjęć sprawia, że jedną z najtrudniejszych decyzji, jaką trzeba podjąć przy pracy nad zdjęciem, jest… przerwanie edycji we właściwym momencie.

Kurs fotografii online "Photoshop dla fotografa. Zacznij od początku" nauczy Cię traktować zdjęcie jako mieszankę kliku oddzielnych elementów, które połączone w odpowiednich proporcjach pozwalają wydobyć z fotografii jej najważniejsze cechy.

Nauka posługiwania się wszystkimi funkcjami dostępnymi w Photoshopie może zająć trochę czasu, ale już przy użyciu niewielkiej liczby technik – omówionych w kursie fotografii "Photoshop dla fotografa. Zacznij od początku" – będziesz w stanie wykonać najważniejsze zadania w zakresie cyfrowej edycji obrazu.

Opanuj technikę, a potem dodaj do niej własny styl. Czasami wystarczy poznać nowe możliwości pracy ze zdjęciem, aby w głowie zrodziło się wiele ciekawych pomysłów. Udział w kursie fotografii online "Photoshop dla fotografa. Zacznij od początku" pozwoli Ci tworzyć coraz lepsze zdjęcia i zdecydowanie poprawić jakość swojej pracy w cyfrowej ciemni. To również punkt wyjścia do wypracowania własnego stylu w edycji zdjęć.

Uwaga: Decydując się na udział w pierwszej edycji kursu fotografii online "Photoshop dla fotografa. Zacznij od początku", będziesz mógł dalej rozwijać swoje umiejętności w cyfrowej ciemni dla konkretnych gatunków fotografii za połowę ceny: portret, krajobraz, architektura, zdjęcia czarno-białe.

Uczestnicy otrzymują 5 lekcji w postaci e-booków Po zakończeniu e-kursu Uczestnicy otrzymują dostęp do panelu on-line zawierającego materiały e-kursu;

certyfikat ukończenia e-kursu; Uwaga Pierwsza edycja e-kursu rozpoczyna się 17 lipca 2019 r. Do dnia rozpoczęcia e-kursu dostępny jest w niższej cenie - obecnie cena to jedynie 79 zł. Cena regularna e-kursu to 129 zł.

Lekcja 1. Wprowadzenie do programu

Ogólne omówienie przestrzeni roboczej programu Adobe Photoshop;

Narzędzia przydatne w trakcie pracy z fotografiami;

Dostosowywanie przestrzeni roboczej i układu okien;

Podgląd zdjęcia i zarządzanie historią edycji obrazu;

Photoshop a pozostałe programy z środowiska Adobe.

Lekcja 2. Kadrowanie i skalowanie

Rozdzielczość obrazu a przeznaczenie zdjęcia;

Kadrowanie fotografii wraz z kilkoma wskazówkami dotyczącymi kompozycji;

Prostowanie zdjęcia;

Przekształcanie fotografii i jej fragmentów.

Lekcja 3. Podstawowa edycja fotografii

Usuwanie szumu;

Różne sposoby korekty ekspozycji i zmiany kontrastu;

Dostosowywanie kolorystyki zdjęcia;

Usuwanie zbędnych elementów fotografii;

Korygowanie wad obiektywu i geometria obrazu.

Lekcja 4. Edycja wybranych obszarów fotografii

Omówienie metod zaznaczania obrazu;

Pracowanie na maskach i przeprowadzanie lokalnych korekt.

Lekcja 5. Przygotowywanie zdjęć do publikacji i druku

Dostosowywanie rozdzielczości fotografii w zależności od przeznaczenia;

Wyostrzanie obrazu;

Formaty zapisu pliku.