Funkcja -zapisz kopię- w programie Photoshop narobiła sporo zamieszania

W ostatnim czasie użytkownicy komputerów Mac i Photoshopa mogli zauważyć zmianę w działaniu jednej z podstawowych funkcji każdej aplikacji - funkcji Zapisz jako. Zmiana wprowadzona wraz z majową aktualizacją do wersji 22.4 sprawiła, że wielu użytkowników Photoshopa zamiast mieć łatwiej podczas pracowania z programem, pomyślała, że coś jest nie tak z ich aplikacją.



W niedawno udostępnionej aktualizacji firma Adobe dodała nową funkcję zapisywania o nazwie "Zapisz kopię", która jest obecna obok tradycyjnych poleceń Zapisz i Zapisz jako, które były dostępne w oprogramowaniu właściwie od początku jego istnienia. Adobe chwali się nową funkcją, podkreślając w swoich oficjalnych komunikatach, że daje ona dostęp użytkownikom do bezpośredniego zapisu kopii swojej pracy. Domyślnie dzięki tej funkcji możliwe jest szybkie zapisanie kopii zapasowej, która jednocześnie nie będzie nadpisywała dotychczasowych efektów pracy.

