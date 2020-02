Photoshop skończył 30 lat - z tej okazji Adobe wydało istotne aktualizacje

Photoshop skończył już 30 lat i z okazji tego święta Adobe wydało ważną aktualizację dla swojej kultowej aplikacji (zarówno dla tej komputerowej, jak i dostępnej na iPada). Dotyczy ona przede wszystkim działania narzędzi Wypełnianie z uwzględnieniem zawartości czy Zaznaczanie obiektów.



Wraz z najnowszą aktualizacją, komputerowa wersja Photoshopa otrzymuje dwa główne ulepszenia dotychczas znanych funkcji, drobną aktualizację interfejsu użytkownika i poprawę wydajności działania. Nowości dotyczą działania takich funkcji jak, np. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości czy filtra Rozmycie soczewkowe. Dodatkowo od teraz aplikacja obsługuje "tryb ciemny" dostępny w komputerach z systemem macOS. Użytkownicy, którzy na codzień wykorzystują to ustawienie w systemie komputerów Apple nie będą już musieli czuć się poirytowani, gdy okno zapisu lub otwierania plików będzie wyświetlało się w jasnym trybie. Photoshop ma wraz z aktualizacją zacząć wyraźnie płynniej działać w przypadku przesuwania i powiększania obszaru roboczego.

