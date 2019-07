Photoshop - co trzeba wiedzieć przed przystąpieniem do korzystania?

Zaawansowana praca z fotografiami na dłuższą metę nie obejdzie się tak naprawdę bez dobrego monitora. Jeżeli jednak nie masz do dyspozycji takiego ekranu, to i tak warto zacząć przygodę z Photoshopem. O wiele więcej uzyskasz dzięki dostępnemu Ci monitorowi i edycji w oprogramowaniu graficznym niż zaniechaniu tych czynności. Można to porównać do wkraczania w świat makrofotografii. Wielu początkujących entuzjastów tego gatunku zaczyna przygodę od pierścieni pośrednich. Cóż - wielu bakcyla łapie nawet nie z takimi dedykowanymi akcesoriami, lecz prostymi trybami makro w amatorskich aparatach. Dopiero z czasem przychodzi zakup profesjonalnego obiektywu i akcesoriów. Podobnie może być z monitorem.

Maksimum efektów pozwala osiągnąć dopiero właściwa konfiguracja sprzętowa. Niemniej jeżeli nie jest Ci dane zaczynać od takiego zestawu, to wciąż możesz zacząć przygodę od postawowego monitora. To dobre rozwiązanie np. dla tych fotografów, którzy wykonują zdjęcia na materiałach światłoczułych i planują rozpoczęcie przygody z cyfrą, lecz jednocześnie nie mają pewności, czy to na pewno wciągnie ich na dłużej. Trudno jednak wypełnić sobie pełne zdanie o fotografii cyfrowej bez zapoznania się z możliwościami cyfrowej ciemni.

Oczywiście nie chodzi tutaj o namawianie do porzucenia dbałości o najwyższą jakość pracy. Nie można pominąć faktu, że słabej jakości monitor dostępny np. w laptopie wciąż daje przypadkowe rezultaty. Niemniej praca z takim sprzętem, to krok naprzód w porównaniu do osoby, która zadowala się jedynie gotowymi JPG z aparatu. Wybór i zakup monitora dla fotografa może zatem przebiegać równolegle z poznawaniem tajników Photoshopa. W szczególności, że naukę podstaw można odbyć na niemal każdym ekranie.