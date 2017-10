Phottix Juno – multisystemowa manualna lampa błyskowa ze sterownikiem radiowym

Irytuje Was podział rynku lamp do aparatów fotograficznych na modele studyjne i systemowe oraz wzajemną niekompatybilność tych ostatnich? Jeśli tak, to firma Phottix ma coś, co może się Wam spodobać. Co powiecie na kompaktową lampę błyskową, która wprawdzie jest manualna, ale dysponuje radiowym modułem łączności i tym samym może być zarówno sterownikiem dla innych lamp, jak i jednostką typu slave.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Sam pomysł nie jest do końca nowy – podobną ideę realizuje choćby Yongnuo YN-560 czwartej generacji – ale na tyle rzadko spotykany, że godny odnotowania. Phottix Juno to manualna lampa błyskowa (a więc nie regulująca samodzielnie mocy błysku w oparciu o pomiar TTL czy wbudowany światłomierz) wyposażona w moduł komunikacji radiowej, dzięki któremu można za jej pomocą sterować innymi jednostkami oświetleniowymi, lub wykorzystać ją w charakterze jednostki podrzędnej (Slave) sterowanej i wyzwalanej zdalnie. Odznacza się mocą wyrażaną liczbą przewodnią 58 metrów oraz możliwością sterowania siłą błysku w zakresie od 1/1 do 1/128 z precyzją 1/3 EV. A ponieważ jest to konstrukcja w pełni manualna, toteż współpracuje bez żadnych problemów z praktycznie wszystkimi aparatami fotograficznymi wyposażonymi w klasyczną stopkę ISO 518:2006.