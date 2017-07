Phottix wprowadza do oferty nowe parasolki Premio Parabolic

Popularna seria parasolek fotograficznych Para-Pro produkowanych przez azjatyckiego producenta osprzętu fotograficznego zostanie już niebawem zastąpiona zupełnie nowymi produktami. Linia Phottix Premio Parabolic zgodnie z zapewnieniami producenta oferuje nowsze rozwiązania technologiczne, dzięki którym parasolki te są wytrzymalsze i wygodniejsze w użyciu. Nowość można już nabyć w zagranicznych sklepach wysyłkowych w całkiem atrakcyjnej cenie.

Parasolki Phottix Premio dostępne są w dwóch rozmiarach (85, 120 cm średnicy) oraz dwóch wersjach: odblaskowej i mlecznej. Dodatkowo dla wszystkich parasolek dostępne są nakładki poprawiające ich parametry – dla parasolek mlecznych są to odblaskowe "plecy" zwiększające ilość emitowanego światła o około 2 EV (ich zadaniem jest kierowanie światła odbijanego przez wewnętrzną część czaszy z powrotem w kierunku fotografowanej sceny i tym samym zmniejszenie strat błysku), a dla parasolek odblaskowych są to mlecznobiałe dyfuzory. Łącznie nowa seria produktów pozwala uzyskać osiem wersji tego modyfikatora oświetlenia błyskowego.

